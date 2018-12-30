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На новорічні свята рятувальники працюватимуть у посиленому режимі

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 09:48
На новорічні свята рятувальники працюватимуть у посиленому режимі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх регіонах посилено моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах держзначення

У період новорічних та різдвяних свят рятувальники працюватимуть у посиленому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"На період відзначення новорічних свят підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у всіх регіонах України наразі посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення. Крім того, посилений моніторинг пожежної обстановки буде здійснюватися на об'єктах з масовим перебуванням людей.

Повідомляється, що до ранку 2 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Київський метрополітен" у ніч з 31 грудня на 1 січня працюватиме довше на три години. З центру міста останній поїзд метро відправиться близько 03:15.

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