Из пацанки в леди: как изменились внешне финалистки реалити «Від пацанки до панянки» (фото)

В этом сезоне педагоги Школы леди сделали основной упор на внутренние преображения, но и внешне девушки очень изменились

Вчера Новый канал показал финал четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки». Победительницей проекта стала 19-летняя Женя Мазур. Мы решили вспомнить, какими были девушки в первых эпизодах реалити, и как они преобразились за 15 недель.

Женя #Батюшка Мазур

Победительница пришла на проект с наркотической зависимостью. На протяжении четырех лет девушка употребляла запрещенные вещества. На проекте ей удалось отказаться от пагубной привычки. Из-за этого за 15 недель Женя набрала больше 10 кг веса. Но это добавило ее интересной внешности изюминку. Да и выглядеть она стала здоровее.

Юля #Бандитка Чигринец

Агрессивная в начале проекта девушка стала спокойнее к концу реалити. Изменения отразились в ее взгляде: он стал добрым и радостным.

Вика #Боксерша Алехина

До проекта Вика часто ввязывалась в драки, ее даже путали с мальчишкой. После Школы леди она стала очень симпатичной девушкой.

Настя #Мивина Иваненко

Эта «пацанка» тоже была мало похожа на девушку. Первый сезон реалити сделал ее капельку женственней. Сильно измениться не удалось, ведь она покинула проект слишком рано. А теперь Настя очень женственная, а главное, она стала часто улыбаться.

Каким был финал реалити, можно увидеть на сайте Нового канала.