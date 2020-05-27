Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

В цьому сезоні педагоги Школи леді зробили основний упор на внутрішні перетворення, але і зовні дівчата дуже змінилися

Вчора Новий канал показав фінал четвертого сезону реаліті «Від пацанки до панянки». Переможницею стала 19-річна Женя Мазур. Ми вирішили пригадати, якими були дівчата в перших епізодах реаліті, і як вони змінилися за 15 тижнів.

Женя #Батюшка Мазур

Переможниця прийшла на проект з наркотичною залежністю. Протягом чотирьох років дівчина вживала заборонені речовини. На проекті їй вдалося відмовитися від згубної звички. З-за цього за 15 тижнів Женя набрала більше 10 кг ваги. Але це додало її цікавої зовнішності ізюминку. Та й виглядати вона стала здоровішою.

Юля #Бандитка Чигринець

Агресивна на початку проекту дівчина стала спокійніше до кінця реаліті. Зміни відбилися в її погляді: він став добрим і радісним.

Віка #Боксерка Альохіна

До проекту Віка часто вплутуватися в бійку, її навіть плутали з хлопчиськом. Після Школи леді вона стала дуже симпатичною дівчиною.

Настя #Мівіна Іваненко

Ця «пацанка» теж була мало схожа на дівчину. Перший сезон реаліті зробив її крапельку жіночніше. Сильно змінитися не вдалося, адже вона покинула проект занадто рано. А тепер Настя дуже жіночна, а головне, вона стала часто посміхатися.

Яким був фінал реаліті, можна побачити на сайті Нового каналу.