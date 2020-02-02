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При параде: стильная Катя Осадчая очаровала фото из авто с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.02.2020 - 17:42
При параде: стильная Катя Осадчая очаровала фото из авто с сыночком
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая рассказала о плотном графике

Катя Осадчая живет в стремительном ритме жизни и купается в водовороте событий – она знает все тайны звезд и не боится задавать им "неудобные вопросы", а также является желанным и постоянным гостем всех громких событий. Не удивительно, что в таком плотном графике непросто найти время для отдыха, поэтому теледива так ценит редкие минуты безмятежности, проведенные вместе с семьей. Так, на свежем фото ведущая шлет поклонникам привет из авто.

На селфи Катя красуется "при параде": легкий макияж с акцентом на глаза. Аккуратно уложены волосы, на шее – изящное золотое тонкое украшение. На ней – удобный свитер крупной вязки молочного оттенка, а под ним – белоснежная футболка.

"Коли неділя робоча, то в обід вже при параді", - рассказала Катя.

При параде: стильная Катя Осадчая очаровала фото из авто с сыночком

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики теледивы пришли в восторг от ее внешнего вида и энергичности.

  • Дуже гарний та ніжний образ
  • Яка ви гарна
  • Унікальна жінка
  • Красавица с очаровательной улыбкой, и прекрасным красивым личиком!
  • Вы красотка и без парада
  • Дуже гарна, як завжди
  • Катя, ви надзвичайно красива жінка, ви для мене приклад ля наслідування!
  • Гарнюща

Скриншот комментариев

В IntaStories Катя показала редкий снимок младшего сына Ивана, который тоже ехал с мамой в авто и расположился в детском автокресле. Мальчик увлеченно смотрит в окно, а его лица по-прежнему не видно. Он одеть тепло и стильно – синие штанишки, белоснежные кроссовки с толстой подошвой и темно-синяя зимняя курточка на распашку.

При параде: стильная Катя Осадчая очаровала фото из авто с сыночком

Фото: сын Кати Осадчей Иван (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая показала роскошный образ для съемок, позируя в "золотой униформе".

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Новости Украины Катя Осадчая
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