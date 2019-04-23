"Папина копия": сын Тины Кароль поддержал маму в финале Голосу країни 9

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Многие фанаты отметили, что мальчик поразительно похож на покойного отца

Тина Кароль довольно редко показывает своего сыночка Вениамина - и это неудивительно, ведь мальчик живет и учится в Великобритании и они видятся не так часто, как хотелось бы. Однако сейчас он гостит в Украине, так что у поклонников появилась возможность увидеть, как сын певицы повзрослел и возмужал. Недавно звездная мама сводила сыночка насладиться балетом "Жизель" с известной украинской примой-балериной Екатериной Кухар в главной роли. А на следующий день Веня пришел поддержать ее в финале вокального шоу Голос країни 9.

Фотографии 10-летнего сына Тины были опубликованы на ее фан-страничке в Instagram. Довольный Веня сидит в одном из кресел звездных судей и делает вид, что жмет на кнопку.

Фото: сын Тины Кароль Вениамин (instagram.com/tinakarol_fantina)

Также он сфотографировался с "коллегой" мамы, еще одним звездным тренером проекта Потапом.

Фото: сын Тины Кароль Вениамин с Потапом (instagram.com/tinakarol_fantina)

Пользователи сети оставили множество умиленных комментариев, при этом многие отметили, что Вениамин - просто-таки копия своего папы, умершего от рака мужа Кароль Евгения Огира.

"Как похож на папу"

"Сын папина копия"

"Как на Женю похож.. Он всегда рядом с Тиной.. Его душа живёт в их сыне"

"Твоя мамуся найкраща!"

"На папу похож, очень"

"Красавец!"

"Славный мальчик)"

"Копия папы"

Напомним, Тина Кароль ошеломила сеть чувственными образами на Голосе країни 9.

Отметим, что в финале шоу небольшое преимущество зрители отдали Оксане Мухе, которая стала новым победителем шоу Голос країни. Дан Балан, в свою очередь, с первой попытки стал тренером-чемпионом.

Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальном наряде от украинского дизайнера Юлии Магдыч.