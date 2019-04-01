Папина копия: Ирина Билык умилила нежным видео с мужем и сыном

Поклонники отметили, что мальчик очень похож на отца
Известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала подросшего сына Табриза, вызвала волну умиления у подписчиков своего Instagram, поделившись трогательным семейным видеороликом.
На нем ее супруг Аслан Ахмадов и трехлетний Табриз весело проводят время в огромной картонной коробке. Малыш лежит на папе и они возятся и щекочут друг друга, при этом заливаясь смехом. Выглядит эта милая парочка при этом абсолютно счастливой.
Билык никак не подписала публикацию, лишь сопроводила ее сердечком.
Видео: (instagram.com/bilyk_iryna)
Подписчики артистки оставили множество растроганных комментариев, при этом многие заметили, что Табриз очень похож на папу и растет настоящим красавчиком.
Отметим, что у Ирины Билык также есть 19-летний сын Глеб Оверчук. Табриз был рожден при помощи суррогатной матери.
Напомним, ранее Ирина Билык назвала самый яркий момент 2018 года.
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