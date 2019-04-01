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Папина копия: Ирина Билык умилила нежным видео с мужем и сыном


Поклонники отметили, что мальчик очень похож на отца

Известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала подросшего сына Табриза, вызвала волну умиления у подписчиков своего Instagram, поделившись трогательным семейным видеороликом.

На нем ее супруг Аслан Ахмадов и трехлетний Табриз весело проводят время в огромной картонной коробке. Малыш лежит на папе и они возятся и щекочут друг друга, при этом заливаясь смехом. Выглядит эта милая парочка при этом абсолютно счастливой.

Билык никак не подписала публикацию, лишь сопроводила ее сердечком.

Видео: (instagram.com/bilyk_iryna)

Подписчики артистки оставили множество растроганных комментариев, при этом многие заметили, что Табриз очень похож на папу и растет настоящим красавчиком.

  • "Сынок просто супер!"
  • "Какие ми ми ми ми ми"
  • "Папина копия! Счастья!"
  • "Какое это счастье! Ваша копия!!! Один в один!"
  • "Какие хорошые, замечательная семья"
  • "Красавцы"
  • "Манюни))"
  • "Сынулик и папулик ...Тесная связь"
  • "Самое настоящее и ценное в жизни!!!"
  • "Классное видео получилось с этой песней"
  • "У Вас потрясающие Мужчины!!!"
  • "Замечательные. Табруша так быстро подрос аж не верится"
  • "Ирочка у Вас чудесная семья!"

Отметим, что у Ирины Билык также есть 19-летний сын Глеб Оверчук. Табриз был рожден при помощи суррогатной матери.

Напомним, ранее Ирина Билык назвала самый яркий момент 2018 года.

Мы также писали, что Влад Топалов растрогал фанов успехами в воспитании сына от Регины Тодоренко.

 

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