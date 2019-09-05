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Папина гордость: сын Потапа покорил его неожиданным талантом

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Рэпер был поражен умениями Андрея

Потап – счастливый папа 10-летнего сына Андрея от первого брака. Он гордится достижениями сына и старается активно проводить с ним досуг. Так, мальчик, как и его звездный папа, обожает баскетбол и показывает довольно неплохие результаты. Недавно Потап и Андрей отдохнули вместе в Греции, рэпер буквально завалил Instagram снимками с сыном. Теперь же продюсеру выпала возможность "поработать" с мальчиком, и он сумела поразить отца-профессионала умениями и талантами.

В Instagam Потап опубликовал фото и видео со своей встречи с учениками одной из киевских детских школ телевидения. Он пришел к любознательным ребятам не один, а в компании сына, который не хуже папы провел лекцию для своих сверстников.

"Нужно учиться у детей, меня поразил мой собственный сын, он был крут, информативен и ярок! Мой сын!" - с гордостью написал продюсер.

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Стоит отметить, что креативые дети-будущие звезды оригинально встретили Потапа – они вооружились пакетами с логотипом известной сети супермаркетов, о которой рэпер спел в одной из песен своей группы MOZGI, и прокричали соответствующую строчку из композиции.

  • Папина гордость
  • Какой Потап умничка. С детками занимается
  • Классный сынок!
  • Просто суперово
  • Папкина гордость. Ты большой молодец, Андрей
  • Ты самый крутой
  • Гордость папы и мамы
  • Круто
  • Наши дети- наша гордость
  • Красавчик

Скриншот комментариев

Также Потап вел прямой эфир со своей встречи, который с удовольствием посмотрели его поклонники, почерпнув немало полезной информации для себя.

Ранее Потап пожаловался на ранние утренние тренировки. Рэпер признался, что подъемы ни свет ни заря даются ему непросто.

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