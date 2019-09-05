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Татова гордість: син Потапа підкорив його несподіваним талантом

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Репер був вражений вміннями Андрія

Потап – щасливий батько 10-річного сина Андрія від першого шлюбу. Він пишається досягненнями сина і намагається активно проводити з ним дозвілля. Так, хлопчик, як і його зоряний тато, обожнює баскетбол і показує досить непогані результати. Нещодавно Потап і Андрій відпочили разом в Греції, репер буквально завалив Instagram знімками з сином. Тепер же продюсеру випала можливість "попрацювати" з хлопчиком, і він зуміла вразити батька-професіонала вміннями і талантами.

У Instagam Потап опублікував фото і відео зі своєї зустрічі з учнями однієї з київських дитячих шкіл телебачення. Він прийшов до допитливих школярів не один, а в компанії сина, який не гірше тата провів лекцію для своїх однолітків.

"Треба вчитися у дітей, мене вразив мій власний син, він був крутий, інформативний і яскравий! Мій син!" - з гордістю написав продюсер.

Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Варто зазначити, що креативые діти-майбутні зірки оригінально зустріли Потапа – вони озброїлися пакетами з логотипом відомої мережі супермаркетів, про яку репер заспівав в одній з пісень свого гурту MOZGI, і прокричали відповідний рядок з пісні.

  • Татова гордість
  • Який Потап умничка. З дітками займається
  • Класний синку!
  • Просто суперово
  • Папкіна гордість. Ти великий молодець, Андрій
  • Ти самий крутий
  • Гордість тата і мами
  • Круто
  • Наші діти - наша гордість
  • Красень

Скріншот коментарів

Також Потап вів прямий ефір зі своєю зустрічі, який з задоволенням подивилися його шанувальники, почерпнувши чимало корисної інформації для себе.

Раніше Потап поскаржився на ранні ранкові тренування. Репер зізнався, що підйоми ні світ ні зоря даються йому непросто.

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