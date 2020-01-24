Папина доця: Слава из НеАнгелов поразила сходством с отцом

Слава Каминская из группы НеАнгелы, которая не так давно развелась со своим мужем и отцом своих детей Эдгаром Каминским, в этом году уже успела отдохнуть на Бали в компании одного известного актера.

Вернувшись в Украину, певица похоже решила уделить время своей семье, о чем рассказала в своем аккаунте Instagram. Знаменитость опубликовала снимки с отцом, с которым посетила одну из частных клиник Киева. Причину посещения медицинского учреждения артистка не назвала, однако в сториз упомянула, что они успели многое сделать за этот день. Стоит отметить, что отец Славы на фото не выглядит болезненно, он улыбается и уверенно позирует на камеру.

Фото: Слава Каминская с отцом (instagram.com/babaslavka)

"Как же быстро летит время...." - коротко подписала трогательный кадр Слава

Подписчики отметили, что предполагали, что свою внешность звезда унаследовала от матери, но сейчас убедились в несомненном сходстве Славы с отцом. Кроме того, и младшая дочь Каминской показалась им поразительно похожей на дедушку, о чем они тут же сообщили своему кумиру:

Я думала, что Слава похожа на маму, но я ошибалась....на папу

Сейчас Вы чувствуете себя ребенком.

Папина доця

Очень похожи!

Она папина дочка и точка)))

Как Лаура похожа на дедушку...

Какие вы чудесные

Напомним, горячая Слава Каминская из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках на отдыхе в Индонезии.