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Татова доця: Слава з НеАнгелів вразила схожістю з батьком

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Знаменитість останнім часом досить часто публікує сімейні фото

Слава Камінська з групи НеАнгели, яка не так давно розлучилася зі своїм чоловіком і батьком своїх дітей Едгаром Камінським, в цьому році вже встигла відпочити на Балі в компанії одного відомого актора.

Повернувшись в Україну, співачка схоже вирішила приділити час своїй родині, про що розповіла в своєму акаунті Instagram. Знаменитість опублікувала знімки з батьком, з яким відвідала одну з приватних клінік Києва. Причину відвідування медичного закладу артистка не назвала, проте в сториз згадала, що вони встигли багато зробити за цей день. Варто зазначити, що отець Слави на фото не виглядає хворобливо, він посміхається і впевнено позує на камеру.

Фото: Слава Камінська з батьком (instagram.com/babaslavka)

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Підписники відзначили, що припускали, що свою зовнішність зірка успадкувала від матері, але тепер переконалися в безсумнівній подібністі Слави з батьком. Крім того, і молодша дочка Камінської здалася їм разюче схожою на дідуся, про що вони відразу ж повідомили своєму кумиру:

  • Я думала, що Слава схожа на маму, але я помилялася....на папу
  • Зараз Ви відчуваєте себе дитиною.
  • Татова доця
  • Дуже схожі!
  • Вона татова донька і крапка)))
  • Як Лаура схожа на дідуся...
  • Які ви чудові

Нагадаємо, гаряча Слава Камінська з НеАнгелів в бікіні вразила ефектною стійкою на руках на відпочинку в Індонезії.

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