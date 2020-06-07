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Папина дочка: Катя Осадчая показала редкое фото с родителями и впечатлила подарком для папы

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2020 - 11:02
Папина дочка: Катя Осадчая показала редкое фото с родителями и впечатлила подарком для папы
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая показала, чем порадовала папу-именинника

Катя Осадчая обычно показывает родителей крайне редко – только по значительному поводу и праздникам. И если снимки с мужем Юрией Горбуновым и сыночком Иваном, лицо которого пара все еще скрывает, на ее страничке в Instagram частые "гости", то папа и мама появляются лишь изредка. В этот раз у теледивы был прекрасный повод познакомить поклонников с семьей.

Отец ведущей, Александр Владимирович, 6 мая, в субботу отпраздновал день рождения. По такому случаю Катя приехала в гости к родителям, а в качестве впечатляющего сладкого презента подарила имениннику "космический" торт. Также на фото можно увидеть и маму ведущей Анну Павловну.

На одном из кадров Катя позирует с папой на зеленой лужайке у дома. На ней – легкое воздушное платье лимонного оттенка в мелкий цветочный принт и удобная обувь на низком ходу.

Папина дочка: Катя Осадчая показала редкое фото с родителями и впечатлила подарком для папы

Фото: Катя Осадчая поздравила папу с днем рождения (instagram.com/kosadcha)

"З Днем народження, тато! Такий чудовий літній день і прекрасне сімейне свято! Многая літа", - подписала она фото с именинником.

Папина дочка: Катя Осадчая показала редкое фото с родителями и впечатлила подарком для папы

Папина дочка: Катя Осадчая показала редкое фото с родителями и впечатлила подарком для папы

Папина дочка: Катя Осадчая показала редкое фото с родителями и впечатлила подарком для папы

Фото: Катя Осадчая поздравила папу необычным тортом (instagram.com/kosadcha)

Папу Кати поспешили поздравить и ее звездные друзья: Гайтана, Джамала, Потап, Ольга Цибульская и Алексей Суханов. Подписчики теледивы присоединились к пожеланиям и теплым словам и отметили сходство дочки и отца.

  • Катруся татусева донечка
  • Многії літа вашому татові
  • Дуже гарні, такі схожі
  • Такі чудові тато і мама! Многії літа!
  • Катерино, Ви надзвичайно схожа на батька! Вітання!
  • Катя,дуже схожа на тата

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали теплые чувства под яркой радугой.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Катя Осадчая
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