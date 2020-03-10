Папина девочка: Брэдли Купер на прогулке с дочкой растрогал нежными чувствами к ней

Еще летом 2019 года топ-модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались. При этом пара так и не была расписана официально, несмотря на рождение дочери два года назад. После последовали тяжелые признания модели. В конце января Ирина дала откровенное интервью британскому VOGUE. Модель честно призналась, что “разваливается на куски”. Ведь ей приходится разрываться между двумя сложными ролями — заботливая мама и успешная топ-модель. Похоже, что Брэдли прислушался к жалобам экс-возлюбленной. Все чаще актера стали замечать на улицах Нью-Йорка с дочкой. Это говорит о том, что Ирина и Брэдли все же нашли общий язык хотя бы ради дочери Леи. Звездная мама не запрещает отцу видеться с дочерью. И надолго оставляет ее с ним. Во время очередной прогулки Купер не стеснялся выражать свои чувства на публике — звездный отец и правда души не чает в своей маленькой моднице.

На выходных Брэдли с дочкой Леей в очередной раз украсил страницы американских таблоидов. Актер был замечен папарацци на прогулке со своей наследницей в оживленном Нью-Йорке. Именно в этом мегаполисе живут Брэдли и Ирина Шейк. Поэтому именитая модель может быстро договориться с актером и отвезти к нему дочку.

Самые трогательные фото быстро облетели сеть. На них звездный папа держит дочурку на руках и нежно ее целует в щеки. В американский СМИ уже отметили, что на самом деле отец прощался с дочкой. Он как раз относил дочку обратно к маме. Так что все ближайшее время она будет проводить с Шейк. Модель взяла себе небольшой перерыв от модных показов, шоу и вечеринок.

Как обычно, отдельное внимание также привлек яркий образ Леи. Девочка растет настоящей модницей. Родители всячески потакают ее вкусам. Девочка была в красном платье и красных босоножках. Рюкзак с изображением мартышки нес актер. От холода кроху защищала черная ветровка на пуху. На улице, к слову, было довольно тепло, потому что сам Брэдли обошелся одним свитшотом и не накинул сверху даже легкую куртку.

Скриншот поста: instagram.com/celebs_in_touch

Кстати, за день до этого в сеть попали другие фто. На этот раз девочку нарядили, как принцессу или фею. На Лее было платье нежного розового оттенка с пышной юбкой-пачкой — любимый элемент гардероба 2-летней модницы. Образ крошки довершили розовые колготки, красные босоножки и черная шапка с разноцветным помпоном. В руках девочка держала воздушный шарик, “волшебную палочку”, а на лице был праздничный макияж. Скорее всего, малышка с отцом посетила какой-то развлекательный центр. Сам же папа нес в руке еще один аксессуар своей дочки — маленькую сумочку с воланами.

Скриншоты поста: instagram.com/_itsleeas

Пользователи сети, глядя на снимки папарацци, не смогли скрыть свое умиление: “Брэдли с нее пылинки сдувает”, “Единственная девочка, которая может его приручить”, “Папина дочка”, “Это определенно лучшие фото недели!”.

Напомним, ранее Ирина Шейк покорила роскошным телом в соблазнительном платье-сетке.