Папа соскучился: Владимир Остапчук растрогал нежным фото с дочерью-первоклассницей

Владимир Остапчук сейчас нарасхват: он презентует новые проекты, ведет мероприятия и проводит много времени на бизнес-переговорах. Не меньше бурлит и его личная жизнь. Не так давно 35-летний телеведущий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – 33-летней юристке Кристине Горняк. Тем не менее, несмотря на постоянную занятость во всех сферах жизни, Владимир не забывает уделять внимание своим детям от предыдущего брака: 7-летней Эмилии, а также 2-летнему Эвану.

Владимир и Эмилия (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Сегодня, 1-го сентября, единственная дочь Остапчука отправилась в первый класс, и любящий отец пошел с девочкой на первый звонок. В своем блоге в сети Instagram он опубликовал совместный снимок. Эмилия и Владимир позируют на фоне здания школы. Девочка одета торжественно – в темно-синее платье с белым воротничком. Праздничный образ дополняют белые банты, высокие гольфы, а также корзинка с цветами, которую малышка держит в руках. Звездный отец Эмилии также выбрал наряд, подходящий событию. Светло-коричневые брюки и белая рубашка сделали образ стильным и гармоничным.

Владимир с детьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«Моя Эмилия – первоклассница. Девочка моя! Я безумно тобой горжусь и желаю, чтобы школа стала для тебя родной и желанной, чтобы ты сохранила пытливость ума, развивала таланты и была такой же ласковой и лучезарной, как этот день. Безумно Люблю. Твій папусік. P.S. Ты была у бабушки последних 2 месяца, папа очень соскучился по тебе и обещает наверстать», – написал Владимир под фото. Многочисленные поклонники Владимира принялись комментировать снимок, поздравляя папу и его дочь. Многие отметили, что девочка очень симпатичная.

Одной их первых, кто оставил теплые слова, была и Кристина Горняк. «Эмилии очень повезло с папой! Желаю ей легких учебных лет и быть такой умненькой, как ты», – написала будущая супруга Владимира.