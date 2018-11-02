Папа в четвертый раз: молодая супруга 69-летнего Александра Градского родила сына

Советский и российский музыкант скрывал от общественности беременность избранницы
В среду, 31 октября, Александр Градский стал отцом в четвертый раз. Гражданская супруга 69-летнего артиста - 37-летняя Марина Коташенко подарила ему сына, передает StarHit.
Ребенка назвали Иваном. Сейчас Мариан с малышом находятся больнице – но, по словам врачей, чувствуют себя оба отлично. Маленький Ваня стал четвертым ребенком для Градского и вторым для его избранницы.
Событие для поклонников звездной пары неожиданное - Александр не афишировал интересное положение Марины. Гражданская жена Градского – персона не особо публичная, больше времени проводит в США, чем в России. Так что разглядеть изменения в ее фигуре фанаты просто не успели.
Отметим, что избранница Александра Градского младше его на 32 года - однако влюбленных разница в возрасте не смущает.
"С ее данными она могла бы заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной благодаря неким неведомым мне моим достоинствам", – комментирует выбор Марины музыкант.
Влюбленные вместе с 2003 года, в 2014-м у них родился сын Александр. У мэтра отечественной сцены есть двое старших детей – 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.
Напомним, ранее Юрий Горбунов умилил снимком с маленьким сыном.
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Видео: (video.rbc.ua)