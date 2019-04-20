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Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии с молодым возлюбленным: горячие кадры

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2019 - 18:21
Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии с молодым возлюбленным: горячие кадры
Фото: Памела Андерсон и Адиль Рами (pamelaandersonfoundation.org)

Разница в возрасте у актрисы и ее жениха составляет 19 лет

Знаменитая голливудская актриса Памела Андерсон в свои 51 год живет полной жизнью - активно снимается в кино и вновь собирается замуж. Избранником звезды стал 33-летний французский футболист марокканского происхождения Адиль Рами, который уже сделал ей предложение.

19-летняя разница в возрасте совершенно не смущает пару, что они и доказали, снявшись вместе в весьма откровенной фотосессии для испанского журнала Intimately.

Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии с молодым возлюбленным: горячие кадрыПамела Андерсон снялась в откровенной фотосессии с молодым возлюбленным: горячие кадры

Фото: Памела Андерсон и Адиль Рами (pamelaandersonfoundation.org)

На эффектных снимках Памела и Адиль смотрятся весьма органично и страстно. Актриса может похвастаться роскошной подтянутой фигурой и моложавым видом, потому смело позировала в откровенных нарядах, купальниках и нижнем белье. Снимки пары также украсили обложку глянца.

 

Фото: Памела Андерсон и Адиль Рами (pamelaandersonfoundation.org)

К слову, для Андерсон это будет уже четвертый брак. 

Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии с молодым возлюбленным: горячие кадры

Фото: Памела Андерсон и Адиль Рами (pamelaandersonfoundation.org)

В интервью изданию знаменитость рассказала об их отношениях с Адилем.

"Это непросто, от нас обоих требуется много доверия, и мы все еще пытаемся его заслужить. Мы должны напоминать друг другу, что наше прошлое - это не наше будущее. Мы не являемся типичной парой спортсмен-актриса, мы не изменяем, не лжем и не используем друг друга. Замужество уже не так важно для меня, как это было раньше, и у меня больше не будет детей. Можно сказать, что это любовный роман, который мы проживаем день за днем", - поделилась Памела.

 

Фото: Памела Андерсон и Адиль Рами (pamelaandersonfoundation.org)

Напомним, что молодая жена 52-летнего французского актера Венсана Касселя, 22-летняя Тина Кунаки в апреле этого года родила ему дочь, которую назвали Амазони.

Мы также писали, что 53-летняя Элизабет Херли ошеломила фигурой в купальнике.

 

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