Словно девчонка: 53-летняя Синди Кроуфорд восхищает неувядающей красотой

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

53-летняя супермодель поделилась свежим во всех отношениях снимком

Синди Кроуфорд, которая основала свой бренд антивозрастной косметики Meaningful Beauty, не упускает шанса продемонстрировать, что она работает. Так, 53-летняя супермодель периодически выставляет селфи без макияжа и фото близи, где отлично видно ухоженную, достаточно упругую кожу без намека на морщины. Несколько часов назад она опубликовала подобное фото. Синди позирует в белоснежном пиджаке с легким макияжем в коричневой цветовой гамме, натуральным маникюром и идеальной укладкой.

В руках она держит нежно-сиреневый ирис, который подчеркивает цветущий вид модели и ее свежесть. Видимо, кадры сделаны для ее новой кампании ее марки, так как фото она подписала: "Весенние цветы для Meaningful Beauty".

Роскошная Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Поклонники тут же засыпали Кроуфорд многочисленными восхищенными комментариями: "Вечная красота", "Мечта", "Этот снимок – просто любовь. Весна в воздухе", "Выглядишь потрясающе, как всегда", "Красота! Икона стиля навсегда", "Восхитительная женщина!", "Ты моя икона красоты", "Самая лучшая навсегда", "Люблю осмысленную красоту. Пользуюсь ими около 10 лет. Удивительные продукты", "Восхитительное дитя цветов и отличная женщина", "Ты выглядишь, как девчонка", "Я предполагаю, вы слышали, что вы красивая. Но после этого снимка... вы действительно великолепны", "Вы очень, очень, очень красивая", "Синди, ты единственная в своем роде"…

Роскошная Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, вчера она также поделилась небольшим видео с этой же съемки. Знаменитая красавица примерила длинное кремового оттенка платье с соблазнительным вырезом на груди. А сверху накинула легкий плащ бежевого оттенка. "Никто не поставит малышку в угол, кроме Зои Гроссман", – шутливо подписала Синди ролик, имея в виду фотографа. Свои восторги от невероятной Синди не сдержали и многие знаменитости, среди которых американская телеведущая Лиза Ринна, актрисы Джулиана Мур, Мария Менунос и Рита Уилсон.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показывала, как сделать макияж за 5 минут.

И не забывайте: до этого Кроуфорд показала комплекс упражнений для идеальной фигуры.