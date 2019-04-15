Все еще горяча: 53-летняя Элизабет Херли ошеломила фигурой в купальнике

Фото: Элизабет Херли (instagram.com/elizabethhurley1)

Актриса просто-таки засыпала сеть "горячими" снимками

Британская актриса Элизабет Херли - одна из тех звезд, о которых говорят, что над ними время не властно. 53-летняя знаменитость может похвастаться роскошной стройной фигурой и выглядит намного моложе своих лет. Неудивительно, что она с удовольствием делится в сети красочными снимками.

Так, в последнее время Лиз опубликовала в своем Instagram целую серию эффектных фотографий, на которых она запечатлена в разнообразных купальниках. Таким образом актриса показывает свой отдых, а заодно и рекламирует купальные костюмы собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Фото: Элизабет Херли (instagram.com/elizabethhurley1)

Так, Херли продемонстрировала слитный черный купальник с откровенным вырезом на груди, а также другие варианты подобных моделей и несколько разных бикини - с трендовым леопардовым принтом, а еще нежно-бирюзовое.

Все модели просто превосходно сидят на ее точеной фигуре и подчеркивают сексуальные формы и красивый загар звезды.

Фото: Элизабет Херли (instagram.com/elizabethhurley1)

Снимки были сделаны в Индии, где Элизабет провела отпуск - в спа-отеле в предгорье Гималаев.

Фото: Элизабет Херли (instagram.com/elizabethhurley1)

"Горячие" кадры набрали тысячи лайков и сотни восторженных комментариев от пользователей сети.

"Просто невероятно", "Как тебе удается так потрясающе выглядеть?", "Словно греческая богиня", "Самая красивая женщина в мире", - пишут ошеломленные фолловеры.

Фото: Элизабет Херли (instagram.com/elizabethhurley1)

К слову, недавно одинокая Лиз призналась, что не прочь вновь влюбиться и завести отношения.

Напомним, Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret.

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