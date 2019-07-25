Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Вчера, 24 июля в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера криминальной комедии оскароносного Дени Аркана – "Падение американской империи".



Первыми ленту увидели: Alyona Alyona, Анита Луценко, Ирма Витовская, Соломия Витвицкая, Сергей Никитюк, Анна Жижа, Владимир Бебешко, Игорь Кондратюк, Алексей Залевский, Оксана Гутцайт, Наталия Васько, Константин Грубич, Анна Добрыднева, Дмитрий Горовенко, Никита Вакулюк, Мила Нитич, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка и многие другие.

Падение американской империи: о фильме

Очень скромный и милый, но невероятно умный парень с ученой степенью по имени Пьер-Поль подрабатывает водителем небольшой компании. Его работа привела его к неожиданному событию - он приехал на место преступления, где нашел две набитые деньгами спортивные сумки. Что с ними делать - большой вопрос. С одной стороны, хорошо бы немедленно все рассказать полиции, чтобы они разобрались в ситуации. С другой, Пьер-Полю не помешали бы сотни тысяч, а то и миллионы, которые находятся в этих сумках. Эти душевные терзания привели парня к компании проститутки и бывшего байкера, которые могут помочь с этой проблемой. Эти деньги нужны еще и предводителю бандитов, которому они собственно принадлежат, и местной полиции. Пьер-Поль может еще пожалеть, что нашел эти деньги.

Звездные гости премьеры в Киеве

Alyona Alyona

Фитнес-тренер Анита Луценко

Актриса Ирма Витовская

Ведущая Оксана Гутцайт

Телеведущая Соломия Витвицкая

Продюссер Игорь Кондратюк и дизайнер Алексей Залевский

Певица Анна Добрыднева

Певица Мила Нитич

Ведущий Вячеслав Соломка

Гости премьеры "Падение американской империи" (фото: Оскар)

Напомним, что с 18 июля в сети кинотеатров "Оскар" стартовал показ одного из самых ожидаемых фильмов этого года - "Король лев". Смотрите, кто посетил долгожданную премьеру.