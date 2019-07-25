Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Вчора, 24 липня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра кримінальної комедії оскароносного Дені Аркана – "Падіння імперії".



Першими стрічку побачили: Alyona Alyona, Аніта Луценко, Володимир Бебешко, Ірма Вітовська, Соломія Вітвіцька, Сергій Нікітюк, Анна Жижа, Ігор Кондратюк, Олексій Залевський, Оксана Гутцайт, Наталія Васько, Костянтин Грубич, Анна Добриднєва, Дмитро Горовенко, Микита Вакулюк, Міла Нітіч, Алекс Захарчук, В'ячеслав Соломка та багато інших.

Падіння американської імперії: про фільм

Дуже скромний і милий, але неймовірно розумний хлопець із ученим ступенем на ім'я П'єр-Поль підробляє водієм невеликої компанії. Його робота привела його до несподіваного події – він приїхав на місце злочину, де знайшов дві набиті грошима спортивні сумки. Що з ними робити – велике питання. З одного боку, добре було би негайно все розповісти поліції, щоб вони розібралися в ситуації. З іншого ж, П'єр-Полю не завадили би сотні тисяч, а то й мільйони, які знаходяться в цих сумках. Ці душевні терзання привели хлопця до компанії повії та колишнього байкера, які можуть допомогти з цією проблемою. Ці гроші потрібні ще й ватажку бандитів, якому вони власне належать, і місцевій поліції. П'єр-Поль може ще пошкодувати, що знайшов ці гроші.

Зіркові гості прем'єри в Києві

Alyona Alyona

Фітнес-тренер Аніта Луценко

Актриса Ірма Вітовська

Ведуча Оксана Гутцайт

Телеведуча Соломія Вітвіцька

Продюсер Ігор Кондратюк і дизайнер Олексій Залевський

Співачка Анна Добриднєва

Співачка Міла Нітіч

Ведучий В'ячеслав Соломка

Гості прем'єри "Падіння імперії" (фото: Оскар)

Нагадаємо, що з 18 липня в мережі кінотеатрів "Оскар" стартував показ одного з найбільш очікуваних фільмів цього року - "Король лев". Дивіться, хто відвідав довгоочікувану прем'єру.