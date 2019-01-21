Озвучены имена новых ведущих шоу "Орел и Решка. Мегаполисы": кто они

Видео: YouTube/Орел и Решка

Совсем скоро, 3 февраля на канале "Интер" стартует новый сезон популярного тревел-шоу "Орел и решка" под названием "Мегаполисы". Зрителей ждет много новшеств, а основными направлениями для путешествий станут крупные города мира. Также у программы появятся новые ведущие – это харизматичный Антон Зайцев и разносторонняя Оля Антипова.

25-летний шоумен Антон уже "засветился" на телевидении – он вел утреннюю передачу и караоке-шоу. Также Зайцев успел получить образование по специальности артист драматического театра и кино, поработать на радио, а с 17 лет был ведущим мероприятий. Парень признается, что очень любит то, чем он занимается.

Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

"Орел и решка. Мегаполисы" – это будет нереально отважный сезон. Признаюсь, я получаю огромное удовольствие от испытания собственных возможностей и проверки силы воли. И мне бы очень хотелось, чтобы зрители получали удовольствие вместе со мной", - отмечает Антон.

Оля Антипова – личность разноплановая и неординарная. Где только она не успела попробовать свои силы! Девушка окончила школу со спортивным уклоном, а также музыкальную школу, получив диплом учителя игры на гитаре, пела в ансамбле народной песни.

Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

В каком ВУЗе учиться, тоже определилась не сразу – поступила в академию авиации на специальность "диспетчер", но затем кардинально сменила напрвление подготовки и ушла в институт предпринимательской деятельности, осваивать профессию экономиста-менеджера. Она успела потрудиться приемщицей в мастерской по ремонту аппаратуры, продавщицей секонд-хенда и строительных инструментов, пиарщиком, хостес и официанткой, раздавала листовки и выступала в ресторане.

Мечтой Оли было попасть на телевидение, она обошла немало кастингов, но получала отказ, но тепеь ее звездный час пробил!

Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

"Иногда на кастингах я доходила до главных проб, слетая на финале. Это огорчало до слез, но давало мне веру в то, что я все-таки что-то могу. А потом был кастинг в "Орел и решка". Дала себе установку: "Я столько лет бьюсь в закрытые двери – хватит: это моя последняя попытка, и я использую ее максимально". И победила!" - признается счастливая новоиспеченная телеведущая.

Напомним, проект "Орел и решка. Перезагрузка" официально закончил свое существование вышел 30 декабря 2018 года. Об этом объявили его ведущие – блогеры Настя Ивлеева и Евсей Ковалев. Поклонники очень расстроились, но создатели шоу пообещали им старт нового, интересного сезона и свое слово сдержали.

Ранее, продюсер Светланы Лободы, а также один из авторов и создателей шоу "Орел и Решка" Нателла Крапивина назвала впечатляющую сумму, которую пришлось потратить на создание полюбившейся зрителям программы.