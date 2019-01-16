Объявлены дата премьеры и название нового сезона шоу "Орел и Решка"

Видео: (youtube.com/Орел и Решка)

Популярное тревел-шоу "Орел и Решка" вернется на экраны уже совсем скоро - новый сезон под названием "Мегаполисы" стартует в феврале. Команда проекта отправляется в увлекательный маршрут по самым крупным городам мира. Ведущие посетят Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул, Джакарту, Париж, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие города.

Кто станет новыми лицами тревел-шоу "Орел и решка", станет известно 21 января. Премьера нового сезона состоится на телеканале "Интере" 3 февраля, а начнется путешествие с китайского города Макао.

"Большие города любой страны – это концентрация самого интересного, самого необычного, самого топового, – уверен Женя Синельников, главный режиссер и соавтор проекта "Орел и решка". – Этот сезон обещает быть очень насыщенным яркими приключениями, ведь в нем мы будем искать не достопримечательности, а места, где можно отлично потусить и бросить вызов самому себе".

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

По словам авторов проекта, "Орел и решка. Мегаполисы" будет отличаться от предыдущих сезонов новыми фишками и даже стилем съемок. Выпуски проекта будут больше напоминать тревел-блоги. А ведущие будут снимать себя на экшн-камеры.

"Самый "сок" нового сезона – это провокации, – рассказывает Сергей Симанчук, режиссер проекта. – Ведущие проекта будут лезть в самую гущу событий, примерять на себя новые образы и проверять все на собственном опыте".

По словам команды шоу, "Мегаполисы" - это "сезон отчаянных поступков и безбашенных решений".

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

Напомним, финальный выпуск "Орел и решка. Перезагрузка" вышел 30 декабря. Он стартовал в эфире в марте 2017-го, а его ведущими были Антон Птушкин, Евсей Ковалев и Настя Ивлеева. О финале программы объявили сами Настя Ивлеева и Евсей Ковалев, на съемках очередного эпизода, при этом ведущая не смогла сдержать слез.

Отметим, что соавтор идеи и создатель популярного телевизионного проекта "Орел и Решка" Нателла Крапивина призналась, во сколько обошлось создание одного из самых рейтинговых шоу про путешествия.

Еще мы писали о том, что украинский шоумен и телеведущий "Орла и Решки" Коля Серга показал подписчикам смертельный номер и просил не повторять его самостоятельно.

Кстати, экс-ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева показала, кто вдохновил ее на кардинальную смену имиджа.