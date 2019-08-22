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"Ой, как хороша": Алина Гросу сверкнула пышной грудью в откровенном наряде

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Артистка показала, как проводит последние дни лета

24-летняя певица Алина Гросу, которая этим летом вышла замуж и уже успела признаться, сколько детей она планирует иметь, порадовалась, что погода наладилась и снова вернулось тепло. Артистка тут же отправилась на прогулку, чтобы насладиться последними летними деньками.

На своей странице в Instagram она похвасталась своим летним образом - Алина позировала в кружевном белом платье с очень глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышный бюст. Дополнили лук босоножки и широкополая соломенная шляпка.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Артистка с удовольствием попивала лимонад и игриво смотрела на камеру.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Лето вернулось)) #шаленаспека прям))) Как проводите последние 10 дней лета?))" - написала Гросу.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры певицы не смогли пройти мимо и оставили ей множество восхищенных отзывов.

  • Какая же вы красивая!
  • Божественная
  • Оаоаоаоа ,какая красивая
  • Ой, как хороша
  • Красива
  • Шикарная
  • Вся секси
  • Красотка какая

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что пышную свадьбу певицы на вилле под Вероной гуляли два дня. И обошлась она родителям Гросу в 100 000 евро.

Ранее Алина Гросу удивила схожестью со своим мужем Александром. Фанаты отметили, что они будто брат и сестра.

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