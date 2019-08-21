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"Чем раньше, тем лучше": Алина Гросу рассказала, сколько планирует иметь детей

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.08.2019 - 14:57
"Чем раньше, тем лучше": Алина Гросу рассказала, сколько планирует иметь детей
Алина Гросу и Александр Комков (фото: instagram.com/alina_grosu)

Муж Гросу подчеркивает, что чем раньше у них появятся дети, тем лучше

Певица Алина Гросу в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, сколько планирует с мужем Александром иметь детей и как певец Павел Зибров был готов спасти ее свадьбу, которая едва не сорвалась. Алина Гросу 23 июля сыграла пышную свадьбу в Италии. Избранником певицы стал 25-летний бизнесмен Александр Комков.

"Мы вообще хотим трое детей. Ну как минимум двух точно хотим. Мой муж хороший отец будет, это 100%. Потому что его все дети любят", - делится певица.

"Я абсолютно четко понимаю, что, чем раньше они появятся, тем лучше. И молодые родители для детей - это здорово. И я точно знаю, что наша семья может дать детям счастье", - добавляет ее супруг.

&quot;Чем раньше, тем лучше&quot;: Алина Гросу рассказала, сколько планирует иметь детей

Алина Гросу и Александр Комков (фото: instagram.com/alina_grosu)

Среди приглашенных гостей на свадьбе певицы были сценическая крестная мама Алины Ирина Билык, которая приехала в компании своего экса Димы Коляденко и старшего сына Глеба с невестой. Но шикарная свадьба была под угрозой срыва. Ведь, самолет, в котором летела церемониймейстер, которая должна была расписать молодоженов, опоздал на целых 3 часа.

Это едва не испортило церемонию, поэтому на помощь пришел хороший приятель семьи Гросу - Павло Зибров, который также был среди приглашенных гостей с супругой Мариной.

"Мама подходит с отцом и говорит: Павел Николаевич, я вас прошу, распишите, красиво. "Я никогда этого не делал!", "Павел Николаевич, больше кроме вас никто, вы "артиста можете дать!", - делится Гросу с "Зірковим шляхом".

Напомним, что свадьбу в Вероне гуляли два дня. И обошлась она родителям Гросу в 100 000 евро.

Напомним, ранее Алина Гросу сверкнула пышной грудью в полупрозрачном наряде. Певица показала, как подогревает интерес мужа!

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Новости Украины семьясвадьбаАлина Гросу
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