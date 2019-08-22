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"Ой, як хороша": Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.08.2019 - 22:32
"Ой, як хороша": Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Артистка показала, як проводить останні дні літа

24-річна співачка Аліна Гросу, яка цього літа вийшла заміж і вже встигла зізнатися, скільки дітей вона планує мати, пораділа, що погода налагодилася і знову повернулося тепло. Артистка тут же відправилася на прогулянку, щоб насолодитися останніми літніми днями.

На своїй сторінці в Instagram вона похвалилася своїм літнім образом - Аліна позувала в мереживній білій сукні з дуже глибоким декольте, яке вигідно підкреслило її пишний бюст. Доповнили лук босоніжки і крислатий солом'яний капелюшок.

&quot;Ой, як хороша&quot;: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Артистка із задоволенням смакувала лимонад і грайливо дивилася на камеру.

&quot;Ой, як хороша&quot;: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Літо повернулося)) #шаленаспека прям))) Як проводите останні 10 днів літа?))" - написала Гросу.

&quot;Ой, як хороша&quot;: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери співачки не змогли пройти повз і залишили їй безліч захоплених відгуків.

  • Яка ж ви гарна!
  • Божественна
  • Оаоаоаоа ,яка гарна
  • Ой, гарна
  • Красива
  • Шикарна
  • Вся сексі
  • Красуня яка

&quot;Ой, як хороша&quot;: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у відвертому вбранні

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що пишне весілля співачки на віллі під Вероною гуляли два дні. І обійшлося воно батькам Гросу в 100 000 євро.

Раніше Аліна Гросу здивувала схожістю зі своїм чоловіком Олександром. Фанати відзначили, що вони ніби брат і сестра.

"Чим раніше, тим краще": Аліна Гросу розповіла, скільки планує мати дітей Все заради чоловіка: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми в напівпрозорому вбранні
Новини України Аліна Гросунаряд
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