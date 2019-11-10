"Отвожу душу": Леся Никитюк честно призналась в своем пристрастии

Леся Никитюк обладает множеством талантов. Она стала народной любимицей благодаря искрометному юмору, целеустремленности, отсутствию звездной болезнии и эффектной внешности, ведь ее длинные ноги – предмет зависти и восхищения. Недавно Леди Ле заяила, что в украинском шоу-бизнесе есть три "длинноножки" - это она, Катя Осадчая и Оля Полякова. Так, в интервью Осадчей для "Светской жизни" Леся рассказала о своем пристрастии, которая помогает ей расслабиться и "отвести душу", а также призналась, что не просто запела, а сама написала первую композицию!

Леся исполнила саунтрек к новому шоу "Le Маршрутка" и поведала историю создания песни. По ее словам, композитор Руслан Квинта написал музыку, а за текстом она обратилась к подруге, певице Татьяне Решетняк (TAYANNA). Артистка написала пару строчек, а Леся решила доработать остальную часть композиции.

"Так родился припев: ямы на дороге ямы". После конфликта с Ямой оно в душе засело. И я решила это объединить", - с юмором прокомментировала свое творение Леди Ле.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Правда, стать певицей и выступать на больших концертных площадках Леся не планирует.

"Может, будут какие-то песни. Но они будут не для того, чтобы потом выступать на сцене и собирать стадионы, потому что у нас только Оля (Полякова, - прим. ред.) собирает стадионы. Я туда ни шагу! Это как комлекс. Я хочу комплексно делать свою работу", - заверила Леся.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива призналась, что обижает караоке – это ее личный способ расслабиться и отвести душу. Если в детстве она пела в сопровождении аккордеона, то с появлением караоке-баров она не может отказать себе в удовольствии попеть. Даже день рождения ведущая отметила в караоке-баре.

"В детстве мама играла на баяне, а я пела. Потом, когда появилось караоке, это стало мои самым любимым местом, где я отвожу душу. Я не хочу по кабакам, ночным клубам, а караоке – это душа. Я там люблю попеть, немного поработать над своим голосом", - рассказала Леся.

Видео: YouTube/Светская жизнь

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