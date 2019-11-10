"Відводжу душу": Леся Нікітюк чесно зізналася у своїй пристрасті

Леся Нікітюк володіє безліччю талантів. Вона стала народною улюбленицею завдяки іскрометному гумору, цілеспрямованості, відсутності зіркової хвороби і ефектної зовнішності, адже її довгі ноги – предмет заздрості і захоплення. Нещодавно Леді Ле заявила, що в українському шоу-бізнесі є три "довгоніжки" - це вона, Катя Осадча та Оля Полякова. Так, в інтерв'ю Осадчій для "Світського життя" Леся розповіла про свою пристрасть, що допомагає їй розслабитися і "відвести душу", а також зізналася, що не просто заспівала, а сама написала першу пісню!

Леся виконала саунтрек до нового шоу "Le Маршрутка" і повідала історію створення пісні. За її словами, композитор Руслан Квінта написав музику, а за текстом вона звернулася до подруги, співачки Тетяни Решетняк (TAYANNA). Артистка написала кілька рядків, а Леся вирішила доопрацювати іншу частину композиції.

"Так народився приспів: ями на дорозі ями". Після конфлікту з Ямою воно засіло в душі. І я вирішила це об'єднати", - з гумором прокоментувала своє творіння Леді Ле.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Правда, стати співачкою і виступати на великих концертних майданчиках Леся не планує.

"Може, будуть якісь пісні. Але вони будуть не для того, щоб потім виступати на сцені і збирати стадіони, тому що у нас тільки Оля (Полякова, - прим. ред.) збирає стадіони. Я туди ні кроку! Це як комлекс. Я хочу комплексно робити свою роботу", - запевнила Леся.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Теледіва зізналася, що ображає караоке – це її особистий спосіб розслабитися і відвести душу. Якщо в дитинстві вона співала у супроводі акордеона, то з появою караоке-барів вона не може відмовити собі в задоволенні поспівати. Навіть день народження ведуча зазначила в караоке-барі.

"У дитинстві мама грала на баяні, а я співала. Потім, коли з'явилося караоке, це стало мої найулюбленішим місцем, де я відводжу душу. Я не хочу по шинках, нічним клубам, а караоке – це душа. Я там люблю поспівати, трохи попрацювати над своїм голосом", - розповіла Леся.

Відео: YouTube/Світське життя

Раніше Леся Нікітюк спокусила стрункими формами у блискучому вбранні з люрексом.