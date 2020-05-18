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Отвал башки: дерзкая Алина Гросу поделилась смелым экспериментом с образом

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Певица удивила появлением в мужском образе

Алина Гросу на карантине зря времени не теряла. Певица превратила на время свою страничку в Instagram в кулинарный блог и доказала, что она не только красавица, но и отличная хозяйка. Звезда снимали видео-рецепты любимых блюд и готовила их вместе с поклонниками онлайн. Кроме того, артистка активничает в соцсети TikTok, где недавно показала свою впечатляющую суперспособность. Теперь же она решила продемонстрировать игры с переодеванием и предстать в мужском образе.

На коротком видео певица в черной кожаной косухе с распущенными волосами молниеносно превращается в дерзкую смелую красотку в пиджаке, белоснежной рубашке и с бабочкой – ее волосы зачесаны назад, а сама Алина заговорщицки подмигивает поклонникам с экрана.

"Трешачок. gentlemen style. Или идет только мужчинам?" - поинтересовалась певица.

Поклонникам понравился эксперимент Алины с образом и они посчитали ее лук весьма сексуальным.

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  • Красотка и какая ты милая
  • Алин, ты супер!
  • Красавица
  • Очень красивая
  • Как всегда очень мила и прекрасна!
  • Отвал башки
  • Ты нереально красивая, муж должен гордиться,и что такую няшку взял себе в жены
  • Аліна, ти вау
  • Super девочка, как же я вас люблю и ваши песни
  • Очень сексуально
  • Ну стильно же, красотка
  • Круто

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Алина Гросу раскрыла подробности отношений с мужем Александром. Певица отметила, что она очень самодостаточный человек и не привыкла о чем-то просить любимого, а также дала советы поклонникам касательно взаимодействия в паре.

Автор: Аня Бойчук