Відвал голови: зухвала Аліна Гросу поділилася сміливим експериментом з образом

Аліна Гросу на карантині дарма часу не втрачала. Співачка перетворила на свою сторінку в Instagram в кулінарний блог і довела, що вона не тільки красуня, але і відмінна господиня. Зірка знімали відео-рецепти улюблених страв і готувала їх разом з шанувальниками онлайн. Крім того, артистка проявляє активність у соцмережі TikTok, де нещодавно показала свою вражаючу суперздібність. Тепер же вона вирішила продемонструвати ігри з перевдяганням і постати в чоловічому образі.

На короткому відео співачка в чорній шкірянці з розпущеним волоссям блискавично перетворюється в зухвалу сміливу красуню в піджаку, білосніжній сорочці і з метеликом – її волосся зачесане назад, а сама Аліна змовницьки підморгує шанувальникам з екрану.

"Трешачок. gentlemen style. Чи личить тільки чоловікам?" - поцікавилася співачка.

Шанувальникам сподобався експеримент Аліни з образом і вони порахували її лук дуже сексуальним.

Красуня і яка ти мила

Алін, ти супер!

Красуня

Дуже красива

Як завжди дуже мила і прекрасна!

Відвал голови

Ти нереально красива, чоловік повинен пишатися,і що таку няшку взяв собі за дружину

Аліна, ти вау

Super дівчинка, як же я люблю вас і ваші пісні

Дуже сексуально

Ну стильно ж, красуня

Круто

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу розкрила подробиці стосунків з чоловіком Олександром. Співачка зазначила, що вона дуже самодостатня людина і не звикла про щось просити коханого, а також дала пораду шанувальникам стосовно взаємодії в парі.