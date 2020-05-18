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Відвал голови: зухвала Аліна Гросу поділилася сміливим експериментом з образом

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Співачка здивувала появою в чоловічому образі

Аліна Гросу на карантині дарма часу не втрачала. Співачка перетворила на свою сторінку в Instagram в кулінарний блог і довела, що вона не тільки красуня, але і відмінна господиня. Зірка знімали відео-рецепти улюблених страв і готувала їх разом з шанувальниками онлайн. Крім того, артистка проявляє активність у соцмережі TikTok, де нещодавно показала свою вражаючу суперздібність. Тепер же вона вирішила продемонструвати ігри з перевдяганням і постати в чоловічому образі.

На короткому відео співачка в чорній шкірянці з розпущеним волоссям блискавично перетворюється в зухвалу сміливу красуню в піджаку, білосніжній сорочці і з метеликом – її волосся зачесане назад, а сама Аліна змовницьки підморгує шанувальникам з екрану.

"Трешачок. gentlemen style. Чи личить тільки чоловікам?" - поцікавилася співачка.

Шанувальникам сподобався експеримент Аліни з образом і вони порахували її лук дуже сексуальним.

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  • Красуня і яка ти мила
  • Алін, ти супер!
  • Красуня
  • Дуже красива
  • Як завжди дуже мила і прекрасна!
  • Відвал голови
  • Ти нереально красива, чоловік повинен пишатися,і що таку няшку взяв собі за дружину
  • Аліна, ти вау
  • Super дівчинка, як же я люблю вас і ваші пісні
  • Дуже сексуально
  • Ну стильно ж, красуня
  • Круто

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу розкрила подробиці стосунків з чоловіком Олександром. Співачка зазначила, що вона дуже самодостатня людина і не звикла про щось просити коханого, а також дала пораду шанувальникам стосовно взаємодії в парі.

Автор: Аня Бойчук