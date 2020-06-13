Отсчет пошел: Регина Тодоренко метко высказалась о гнетущих стереотипах

Регина Тодоренко 14 июня будет праздновать 30-летие. Накануне знаменательной даты ведущая решила подбить итоги и поделилась своими взглядами на возраст и восприятие цифры в паспорте. Так, она поделилась черно-белым портретным фото в рубашке и с массивным кольцом-печаткой на пальце.

Волосы Регина собрала сзади в хвост, но пару вьющихся прядей выбились на лицо. Она широко улыбаеться в объектив.

"Без одного дня 30.Отсчет пошел. Я никогда особо не парилась по поводу возраста, но вдруг сегодня за день до моего дня рождения мне стало волнительно и даже немного страшно. И не потому что я боюсь постареть, нет, а потому что после 30-ты для всех как будто должна стать взрослой тетей, которая больше не должна ходить в розовых худи и кедах, не должна громко смеяться в публичных местах, не должна плясать в супермаркете под любимую музыку, не должна быть незамужней и без детей, не должна совершать глупые поступки и безудержно веселиться до утра и еще много чего НЕ должна. Потому что взрослые девочки себя так не ведут. Я надеюсь, все эти условности скоро канут в лету. Чтобы и в 70 лет женщина могла почувствовать себя девочкой", - написала Регина.

Регина Тодоренко поделилась портретным фото накануне 30-летия (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники согласились в ведущей и заверили, что стереотипы в обществе касательно возрастных ограничений, всего лишь предрассудки.

Какая красивая

С наступающим,Регина! Пусть все будет! Вы замечательная!

Класна

Абсолютно согласна! Это все злые стереотипы! Живи так, как тебе хочется!

Однозначно, да!

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко удивила своим щедрым завтраком и богатым застольем.