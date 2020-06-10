Как у вас вкусно и много всего: Регина Тодоренко показала, что ест на завтрак

Поклонники оценили разнообразие и богатство стола телеведущей
Регина Тодоренко радуется послаблению карантина, ведь теперь можно отправляться на прогулки с сыночком и за пределы своего участка. Телеведущая регулярно делится новостями и фото из своей жизни с поклонниками в сети и рассказывает об успехах Майкла, которому недавно исполнилось 1,5 года. А на новом кадре в своем Instagram звезда показала, как выглядит ее завтрак, изрядно впечатлив фолловеров.
На снимке 29-летняя Регина сидит за накрытым столом в белой футболке. Волосы она собрала в хвост, а на ее лице нет ни капли макияжа. А вот разнообразие еды на столе поражает - там есть и миски с ягодами, и аппетитные круассаны, и орешки, и различные сладости.
"Доброе утро", - лаконично подписала пост знаменитость.
Регина Тодоренко показала свой идеальный вкусный завтрак (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Пользователи сети оценили завтрак Тодоренко и отметили, что с таким столом утро действительно доброе.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее цветущая Регина Тодоренко устроила мастер-класс по садоводству и посадке овощей в забавном видео.
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Автор: Lite