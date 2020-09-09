Отпущу на четыре стороны: Каменских удивила внезапным признанием о ревности, доверии и свадьбе

Настя Каменских и Потап – одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Артисты много лет скрывали свой роман, хоть поклонники давно догадывались, что между ними не только рабочие отношения. Как-то Потап признался, что именно Настя не хотела афишировать их любовную связь, а сама же певица заявила, что долгое время даже не думала о свадьбе. Своими откровениями супруги поделились в рамках свежего выпуска проекта 2POPODCAST, который вышел на одноименном YouTube-канале.

"Я была абсолютным противником. Со временем мне захотелось ее. Мне не хотелось свадьбу долгий период времени. Мне не хотелось все делать как все, надевать белое платье. В какой-то момент, я пришла и говорю Леше: "Мне прямо хочется. Пора". Теперь мы собираемся с Лешей делать свадьбу каждый год. Она пролетела за секунду, но была такой крутой", - признается звезда.

К слову, певица не проверяет телефон мужа – это ее сознательный выбор. Более того, она может легко обсудить на пляже вместе с любимым красивых женщин в купальниках и их фигуру. В начале отношений продюсер действительно прятал от любимой телефон, но не потому, что не доверял ей, а в силу привычки.

Потап и Настя Каменских планирют устривать свадьбу ежегодно (фото: instagram.com/kamenskux)

"Когда мы начали встречаться с Настей, я телефон переворачивал, блокировал всеми блоками. У меня была такая привычка. Но Настя меня научила тому, что она не полезет, не будет", - поделился рэпер.

Настя же сознательно приняла решение не контролировать мужа, потому что считает это демонстрацией недоверия.

"Я берегу себя. Я себя люблю. Мне этого не надо. Зачем мне лишние проблемы? Это не правильно. Если человек захочет отдавать свою энергию другому человеку, я это почувствую, мне это не понравиться, я отпущу на все 4 стороны", - резко высказалась певица.

В отношениях Потапа и Насти царит полное доверие (фото: instagram.com/kamenskux)

"Она всегда скажет правду в глаза. Никогда ничего не будет делать за спиной. Это больно. Это жестко. Но это честно", - охарактеризовал жену Потап.

Певица посоветовала не выказывать сомнения и недоверие любимому человеку, а научиться любить и уважать себя. "Это как полезть в чужой карман. Это унижение какое-то. Ты настолько не доверяешь человеку, которого ты любишь. Если его энергия уходит в другую сторону, ты можешь почувствовать это без сообщений и всего остального", - считает артистка.

Видео:YouTube /2POPODCAST

Напомним, что ранее Настя Каменских и Потап рассказали о своем отношении друг к другу.