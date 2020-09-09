Відпущу на чотири сторони: Каменських здивувала раптовим визнанням про ревнощі, довіру та весілля

Настя Каменських і Потап – одна з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу. Артисти багато років приховували свій роман, хоч шанувальники давно здогадувалися, що між ними не лише робочі стосунки. Якось Потап зізнався, що саме Настя не хотіла афішувати їхні стосунки, а сама ж співачка заявила, що довгий час навіть не думала про весілля. Своїми одкровеннями подружжя поділилося в рамках свіжого випуску проекту 2POPODCAST, що вийшов на однойменному YouTube-каналі.

"Я була абсолютним противником. З часом мені захотілося її. Мені не хотілося весілля довгий період часу. Мені не хотілося все робити як всі, одягати білу сукню. В якийсь момент, я прийшла і говорю Льоші: "Мені просто хочеться. Пора". Тепер ми збираємося з Льошею робити весілля кожен рік. Воно пролетіло за секунду, але було таким крутим", - зізнається зірка.

До речі, співачка не перевіряє телефон чоловіка – це її свідомий вибір. Більш того, вона може легко обговорити на пляжі разом з чоловіком красивих жінок у купальниках та їх фігуру. На початку стосунків продюсер дійсно ховав від коханої телефон, але не тому, що не довіряв їй, а в силу звички.

Потап і Настя Каменських планирют устривать весілля щорічно (фото: instagram.com/kamenskux)

"Коли ми почали зустрічатися з Настею, я телефон перевертав, блокував всіма блоками. У мене була така звичка. Але Настя мене навчила тому, що вона не полізе, не буде", - поділився репер.

Настя ж свідомо прийняла рішення не контролювати чоловіка, тому що вважає це демонстрацією недовіри.

"Я бережу себе. Я себе люблю. Мені цього не треба. Навіщо мені зайві проблеми? Це не правильно. Якщо людина захоче віддавати свою енергію іншій людині, я це відчую, мені це не сподобатися, я відпущу на всі 4 сторони", - різко висловилася співачка.

відносинах Потапа і Насті панує повна довіра (фото: instagram.com/kamenskux)

"Вона завжди скаже правду в очі. Ніколи нічого не буде робити за спиною. Це боляче. Це жорстко. Але це чесно", - охарактеризував дружину Потап.

Співачка порадила не виявляти сумніви і недовіру коханій людині, а навчитися любити і поважати себе. "Це як полізти в чужу кишеню. Це приниження якесь. Ти настільки не довіряєш людині, яку ти любиш. Якщо його енергія йде в іншу сторону, ти можеш відчути це без повідомлень і всього іншого", - вважає артистка.

Відео:YouTube /2POPODCAST

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських і Потап розповіли про своє ставлення один до одного.