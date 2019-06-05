Оторви и выбрось: Надежда Мейхер удивила историей из бурной юности (фото)

Экс-участница группы "ВИА Гра", дизайнер, певица, а также с недавних пор актриса Надежда Мейхер вызывает восхищение у поклонников не только цветущим внешним видом и женственными формами, но и многочисленными талантами. Кажется, звезда всегда была столь утонченной и изысканной во всех проявлениях. Но сама Надежда решила рассказать поклонникам о том, какой помнит себя во времена юности. Оказалось, что будущая звезда росла, что называется, "оторви и выбрось". Она поделилась в Instagram эксклюзивными фото из семейного архива, на которых запечатлена вместе мамой и поведала экстремальную историю из бурной молодости.

Надежда призналась, что в августе ее старшему сыну Игорю исполняется 17 лет. Она говорит, что опустить юношу во взрослую жизнь ей пока трудно и психологически, и физически, но Надія намерена работать над собой.

Артистка вспомнила себя в возрасте Игоря и отметила, что начала жить относительно самостоятельно с 15-ти лет. В 16 она уже снимала квартиру со своими подругами, но внезапно в их жилье залез неизвестный. Девушка бесстрашно спустилась по водосточной трубе из комнаты и побежала звать на помощью полицию.

Фото: Надежда Мейхер с мамой (instagram.com/nadyameiher)

"В отличии от своего сына, я была "оторви и выбрось", часто попадала в какие-то яркие истории. Например, мне было лет 16, как в квартиру, которую мы с однокурсницами снимали какое-то время, ночью кто-то пытался пробраться. Я, чтобы как-то спасти ситуацию, вылезла в окно третьего этажа и по водосточной трубе (уже и не припомню, как) спустилась вниз и побежала к первому попавшемуся телефону-автомату (это был 1998 год), и начала звонить в милицию... Среагировали быстро, и в течение 15-20 минут оказались на месте. Беспокоящими нас оказались наркоманы, которые пытались пробраться и что-то украсть", - написала она.

Также Надежда поблагодарила свою маму Галину Анатольевну за то, что она относилась с пониманием ко всем ее выходкам и поддерживала увлечения дочки.

Фото: Надежда Мейхер с мамой (instagram.com/nadyameiher)

"Я безмерно благодарна Своей Маме Щирба Галина Анатольевне, что отпустила меня, позволила уже в возрасте 15 лет жить относительно самостоятельной жизнью, и заниматься тем, что я так странно любила и до сих пор обожаю — Танцевать. Тогда меня всецело поглотила сцена, профессиональные занятия народными танцами, первая поездка во Францию. И какое огромное, судьбоносное значение эта страна и французский язык сыграли, и до сих пор играют в моей жизни... Низкий поклон моим Родителям, за их мудрость, бесконечную любовь, за возможность жить своей жизнью", - честно призналась певица.

Кроме того, Надежда обратилась с напутственной и мотивационной речью ко всем выпускникам и пожелала им жить в гармонии с собой.

"Сегодня я смело могу сказать, что лучшее случившееся в нашей жизни, это согласие с Собой. Это, не как люди говорят и думают, а как ты сам чувствуешь. Это, не как кто-то решил, а в резонансе ли Ты с эти решением. В добрый путь всем нашим Выпускникам! Всегда находите в себе силы не обвинять этот мир и людей вокруг", - отметила она.

Напомним, что Надежда Мейхер показала себя в возрасте 14-ти лет и поведала о бурном школьном прошлом.

Ранее Надежда Мейхер впечатлила сеть идеальной растяжкой и гибкостью.

К слову, Надежда Мейхер восхитила естественной красотой, показав фото без макияжа.