Відірви і викинь: Надія Мейхер здивувала історією з бурхливої юності (фото)

Екс-учасниця гуту "ВІА Гра", дизайнер, співачка, а також з недавніх пір актриса Надія Мейхер викликає захоплення у шанувальників не тільки квітучим зовнішнім виглядом і жіночними формами, але і численними талантами. Здається, зірка завжди була настільки витонченою і вишуканою у всіх проявах. Але сама Надія вирішила розповісти шанувальникам про те, якою пам'ятає себе за часів юності. Виявилося, що майбутня зірка зростала, що називається, "відірви та викинь". Вона поділилася в Instagram ексклюзивними фото із сімейного архіву, на яких зображена разом мамою і повідала екстремальну історію з бурхливої молодості.

Надія зізналася, що в серпні її старшому синові Ігорю виповнюється 17 років. Вона говорить, що опустити юнака у доросле життя їй поки важко і психологічно, і фізично, але Надія має намір працювати над собою.

Артистка згадала себе у віці Ігоря і зазначила, що почала жити відносно самостійно з 15-ти років. У 16 вона вже знімала квартиру зі своїми подругами, але раптово в їх житло заліз невідомий. Дівчина безстрашно спустився по водостічній трубі з кімнати і побігла кликати на допомогу поліцію.

Фото: Надія Мейхер з мамою (instagram.com/nadyameiher)

"На відміну від свого сина, я була "відірви та викинь", часто потрапляла в якісь яскраві історії. Наприклад, мені було років 16, як у квартиру, яку ми з однокурсницями знімали якийсь час, вночі хтось намагався пробратися. Я, щоб якось врятувати ситуацію, вилізла у вікно третього поверху і по водостічній трубі (вже й не пригадаю, як) спустилася вниз і побігла до першого ліпшого телефону-автомату (це був 1998 рік), і почала дзвонити в міліцію... Зреагували швидко, і протягом 15-20 хвилин опинилися на місці. Злодіями виявилися наркомани, які намагалися пробратися і щось вкрасти", - написала вона.

Також Надія подякувала своїй мамі Галині Анатоліївні за те, що вона ставилася з розумінням до всіх її витівок і підтримувала захоплення доньки.

Фото: Надія Мейхер з мамою (instagram.com/nadyameiher)

"Я безмірно вдячна Своїй Мамі Щирба Галина Анатоліївна, що відпустила мене, дозволила вже у віці 15 років жити відносно самостійним життям, і займатися тим, що я так дивно любила і досі обожнюю — Танцювати. Тоді мене цілком поглинула сцена, професійні заняття народними танцями, перша поїздка до Франції. І яке величезне, доленосне значення ця країна і французька мова зіграли, і до цих пір грають в моєму житті... Низький уклін моїм Батькам, за їх мудрість, безмежну любов, за можливість жити своїм життям", - чесно зізналася співачка.

Крім того, Надія звернулася із повчальною та мотиваційної промовою до всіх випускників та побажала їм жити в гармонії з собою.

"Сьогодні я сміливо можу сказати, що краще, що трапилося в нашому житті, це згода з Собою. Це не як люди говорять і думають, а як ти сам відчуваєш. Це не як хтось вирішив, а чи в резонансі Ти з цим рішенням. У добрий шлях усім нашим Випускникам! Завжди знаходьте в собі сили не звинувачувати цей світ і людей навколо", - зазначила вона.

Нагадаємо, що Надія Мейхер показала себе у віці 14-ти років і повідала про бурхливе шкільне минуле.

Раніше Надія Мейхер вразила мереж ідеальної розтяжкою і гнучкістю.

К слову, Надежда Мейхер захопила естественной красотой, показав фото без макияжа.