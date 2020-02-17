Отношения уже были сломаны: Холостяк 9 рассказал о бывшей жене и интиме на проекте

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (Зе Интервьюер)

Шоумен откровенно ответил на вопрос, случается ли секс во время шоу

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова - то редкое исключение, когда после окончания проекта пара остается вместе. За развитием их отношений следила вся страна с первого дня. Они встречаются уже больше года, давно живут вместе и скоро станут законными мужем и женой - во время отпуска на Бали шоумен сделал любимой предложение. Пара активно готовится к свадьбе, а Даша с удовольствием выбирает свой наряд невесты. В шоу "Зе Интервьюер" Добрынин и Квиткова рассказали о шоу Холостяк, а главный герой ответил на волнующий многих вопрос об интиме между его участниками.

По словам Добрынина, при желании Холостяка интимные отношения вполне возможны.

"Я долго пытался уходить от этого вопроса, но пришло время рассказать. На проекте есть секс, на проекте есть отношения, если этого хочет холостяк. Если у вас действительно складываются доверительные отношения с девушкой, и ты понимаешь, что все очень даже серьезно, то это нормальная часть развития ваших отношений. И секс может быть. И он есть", - признался герой 9-го сезона.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (Зе Интервьюер)

Он также высказал свое мнение о том, зачем девушки идут на этот проект - ради пиара или все же отношений. Никита утверждает, что во время шоу невозможно избежать чувств и эмоций, и иногда из-за этого очень тяжело.

"Я это испытал на своей шкуре, когда первую неделю девушки прихорашиваются, надевают короны и стараются казаться. А спустя 2 недели все включаются в отношения, в том числе и холостяк. И поверь, это очень серьезно. Это плюс и большой минус проекта: когда спустя какое-то время не складываются отношения, девушки страдают. И когда меня спрашивают, чем сложен этот проект, съемки очень долго длятся, изнурительно? Нет, не в этом дело. Это очень психологически сложный проект, потому что не все девушки готовы к нему, даже когда они соглашаются на участие. Потому что они влюбляются, они чувствуют свою важность, а когда им приходится покидать проект, и они не получают розу, не все могут с этим справиться. Кто-то пишет злостные сообщения, их мамы пишут злые тексты – это было. И первое время мне было сложно с этим. Потому что, казалось, мудрые люди – девушки, которые себя вели по-другому в проекте, писали очень злые тексты. Но находились и те, которые вели себя абсолютно адекватно, и я хотели бы отдельно отметить девушек, которые писали пожелания встретить свои чувства, благодарность за то время, которое мы провели. Они мне в личку писали и находили меня, что, я знаю, тоже запрещено, но они это делали", - откровенно поделился экс-Холостяк.

Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Отметим, что ранее Добрынин уже был женат, однако брак распался. Остаться друзьями с бывшей супругой им не удалось, так что сейчас они не общаются.

"У нас был сложный период отношений, и [поездка в Париж] была моей попыткой попробовать отстраниться от людей, от родственников, у которых, конечно же, было свое мнение, и которые «знали, как лучше и как правильно». Для меня было важно остаться наедине и честно, открыто поговорить. К сожалению, моя инициатива не принесла никаких хороших результатов. Отношения уже были сломаны. У нас не совпадали темпоритмы. Наша семейная жизнь превратилась в соревнования: речь не о финансах, а об успехах. Ты добиваешься успехов в своей сфере, она в своей, но в какой-то момент вы начинаете почему-то друг друга обесценивать.

Я никогда ей не изменял. Не было ни повода, ни желания. Если я уже начинаю отношения, то отношусь к ним серьезно. Я не скажу, что мы остались друзьями, и я отчасти завидую людям, которые разошлись и остались друзьями. У меня, к сожалению, так не получается: вот мы разошлись – и не общаемся, живем разными жизнями. У каждого, я надеюсь, своя счастливая жизнь", - рассказал мужчина.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Шоумен также прокомментировал слухи о том, что он якобы нетрадиционной сексуальной ориентации, а его отношения с Квитковой - лишь прикрытие этого по контракту. Добрынин утверждает, что безумно любит свою избранницу и никаких контрактов они не заключали.

"Меня эти слухи в какой-то момент начали просто радовать, и я посчитал это настоящим комплиментом – что я могу нравиться не только женщинам, но и мужчинам. Это и правда приятно – что на тебя обращают внимание. Но я перестал на это как-то реагировать или тем более доказывать, потому что это как минимум глупо. И в современном мире что плохого, что человек гей? Это его выбор. Я знаю точно о своих ценностях, и кто мне нравится, поэтому я в отношениях с Дашей. Я её безумно люблю, и, если говорить о каком-то контракте, никакие отношения не выдержат никаких бумажек, мне кажется. Рано или поздно, а скорее всего рано, вы расстанетесь, и ничего вас держать не будет. Я не знаю, каким образом это можно доказать. Многие люди просто завидуют чужой счастливой жизни и называют это контактом, потому что изначально наши отношения строились на телевидении, на показухе, откровенно говоря, поэтому кто-то так считает. Если кому-то важен мой ответ и мнение, я честно могу сказать, что мы в отношениях и любим друг друга. И никакие контракты нас не связывают. Никакие контракты не могут держать наши отношения. Это наше решение, и мы вместе", - заявил ведущий.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Ранее Дария Квиткова поделилась радостной новостью – вместе с любимым Никитой Добрыниным она отправится весной в США по важному вопросу.