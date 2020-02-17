Стосунки вже були зламані: Холостяк 9 розповів про колишню дружину і інтим на проекті

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (Зе Інтерв'юер)

Шоумен відверто відповів на питання, чи трапляється секс під час шоу

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дарія Квіткова - той рідкісний виняток, коли після закінчення проекту пара залишається разом. За розвитком їхніх стосунків стежила вся країна з першого дня. Вони зустрічаються вже більше року, давно живуть разом і скоро стануть законними чоловіком і дружиною - під час відпустки на Балі шоумен зробив коханій пропозицію. Пара активно готується до весілля, а Даша з задоволенням вибирає свій наряд нареченої. У шоу "Зе Інтерв'юер" Добринін і Квіткова розповіли про шоу "Холостяк", а головний герой відповів на хвилююче багатьох питання про інтим між його учасниками.

За словами Добриніна, при бажанні Холостяка інтимні стосунки цілком можливі.

"Я довго намагався уникати цього питання, але прийшов час розповісти. На проекті є секс, на проекті є відносини, якщо цього хоче холостяк. Якщо у вас дійсно складаються довірчі відносини з дівчиною, і ти розумієш, що все дуже навіть серйозно, то це нормальна частина розвитку ваших відносин. І секс може бути. І він є", - зізнався герой 9-го сезону.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (Зе Інтерв'юер)

Він також висловив свою думку про те, навіщо дівчата йдуть на цей проект - заради піару чи все-таки відносин. Микита стверджує, що під час шоу неможливо уникнути почуттів і емоцій, і інколи через це дуже важко.

"Я це відчув на своїй шкурі, коли перший тиждень дівчата чепуряться, надягають корони і намагаються здаватися. А через 2 тижні всі включаються у відносини, в тому числі і холостяк. І повір, це дуже серйозно. Це плюс і великий мінус проекту: коли через якийсь час не складаються стосунки, дівчата страждають. І коли мене запитують, чим цей складний проект, зйомки дуже довго тривають, виснажливо? Ні, не в цьому справа. Це дуже психологічно складний проект, тому що не всі дівчата готові до нього, навіть коли вони погоджуються на участь. Тому що вони закохуються, вони відчувають свою важливість, а коли їм доводиться залишати проект, і вони не отримують троянду, не всі можуть з цим впоратися. Хтось пише злісні повідомлення, їх мами пишуть злі тексти – це було. І перший час мені було складно з цим. Тому що, здавалося, мудрі люди – дівчата, які вели себе по-іншому в проекті, писали дуже злі тексти. Але були й ті, які вели себе абсолютно адекватно, і я хотіли б окремо відзначити дівчат, які писали побажання зустріти свої почуття, подяку за той час, який ми провели. Вони мені в лічку писали і знаходили мене, що я знаю, теж заборонено, але вони це робили", - відверто поділився екс-Холостяк.

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Відзначимо, що раніше Добринін вже був одружений, однак шлюб розпався. Залишитися друзями з колишньою дружиною їм не вдалося, так що зараз вони не спілкуються.

"У нас був складний період відносин, і [поїздка в Париж] була моєю спробою спробувати відсторонитися від людей, від родичів, у яких, звичайно ж, була своя думка, і які «знали, як краще і як правильно». Для мене було важливо залишитися наодинці і чесно, відкрито поговорити. На жаль, моя ініціатива не принесла ніяких хороших результатів. Стосунки вже були зламані. У нас не збігалися темпоритми. Наша сімейне життя перетворилось у змагання: мова не про фінанси, а про успіхи. Ти досягаєш успіхів у своїй сфері, вона в своїй, але в якийсь момент ви починаєте чомусь один одного знецінювати.

Я ніколи їй не зраджував. Не було ні приводу, ні бажання. Якщо я вже починаю відносини, то ставлюся до них серйозно. Я не скажу, що ми залишилися друзями, і я частково заздрю людям, які розійшлися і залишилися друзями. У мене, на жаль, так не виходить: ось ми розійшлися – і не спілкуємося, живемо різними життями. У кожного, я сподіваюся, своя щасливе життя", - розповів чоловік.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Шоумен також прокоментував чутки про те, що він нібито нетрадиційної сексуальної орієнтації, а його відносини з Квітковою - лише прикриття цього за контрактом. Добринін стверджує, що шалено любить свою обраницю і ніяких контрактів вони не укладали.

"Мене ці чутки в якийсь момент почали просто радувати, і я вважав це справжнім компліментом – що я можу подобатися не тільки жінкам, але і чоловікам. Це і правда приємно – що на тебе звертають увагу. Але я перестав на це якось реагувати або тим більше доводити, бо це як мінімум нерозумно. І в сучасному світі що поганого, що людина гей? Це його вибір. Я знаю точно про свої цінності, і хто мені подобається, тому я у відносинах з Дашею. Я її дуже люблю, і, якщо говорити про якийсь контракт, жодні стосунки не витримають ніяких папірців, мені здається. Рано чи пізно, а швидше за все рано, ви розлучитеся, і нічого тримати вас не буде. Я не знаю, яким чином це можна довести. Багато людей просто заздрять чужому щасливого життя і називають це контактом, тому що спочатку наші відносини будувалися на телебаченні, на показуху, відверто кажучи, тому хто так вважає. Якщо комусь важлива моя відповідь і думка, я чесно можу сказати, що ми у стосунках і любимо один одного. І ніякі контракти нас не пов'язують. Ніякі контракти не можуть тримати наші стосунки. Це наше рішення, і ми разом", - заявив ведучий.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Раніше Дарія Квіткова поділилася радісною новиною – разом з коханим Микитою Добриніним вона відправиться навесні в США з важливого питання.