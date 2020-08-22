Отнекивался и кричал: Сергей Бабкин впервые разоткровенничался об измене жене

Сергей Бабкин и его жена Снежана – одна из самых крепких и счастливых пар отечественного шоу-бизнеса, на которую равняются поклонники. Тем более они – многодетные родители. Снежана как-то проговорилась о том, что вместе с Сергеем прошла немало испытаний и благодаря женской мудрости сумела сохранить семью и отношения, поменят любимого мужчину в лучшую сорону. Теперь Сергей решился на откровенное признание и рассказал об измене любимой и сложном примирении.

Артист решился на откровение Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта "Экзамен" и честно поведал, почему однажды едва не развелся с женой. Кризисный момент в отношениях наступил после распада группы артиста 5'nizza.

"Я сделал очень больно. Этому прощенья нет. Я как мужчина очень сильно налажал", - сетует музыкант, вспоминая о своем проступке.

Сергей Бабкин вспомнил, как изменил жене на гастролях (фото: instagram.com/babkin_official)

После того, как Сергей подался в сольное плавание и стал ездить на гастроли один, без жены, во время одной из таких поездок и случилась измена.

Вернувшись домой, Сергей услышал от жены о том, что она уже обо всем знает – откровение о муже к ней пришло во сне.

"Я видела сон, что ты сидишь посреди комнаты, а вокруг тебя очень много кукол Барби. А ты сидишь и пожимаешь плечами. Это правда?", - вспомнил артист слова Снежаны. Тогда Сергей не смог решить на признание и назвал подозрения жены беспочвенными.

Сергея и Снежану от развода уберег мистический случай (фото: instagram.com/babkin_official)

"Я отнекивался, разозлился, кричал даже. А вечером мылся в ванной и начал сильно рыдать. Снежана спокойно зашла, увидела все и ушла", - рассказал он. После этого инцидента жена артиста собрала вещи и собралась уходить, но он остановил любимую.

"На коленях вымаливал прощения, просил дать время, обещал все исправить", - признался Сергей.

К слову, не искреннее раскаяние Сергея , а загадочный "хозяин" и хранитель их со Снежаной домашнего очага, о котором уже говорил музыкант и его жена, спас звездный брак. Перед уходом Снежана услышала, как в ванной комнате бежит вода, но певец всегда закрывал за собой краны, и ее это насторожило.

"Она зашла и увидела полную ванну воды, которая уже вытекает за края. Она раз, а краны закрыты, начинает быстренько эту воду вытирать тряпкой, потому что все льется на пол…и чувствует, что кто-то стоит в такой же позе и дышит возле нее и говорит: "Что вы? Что вы делаете?" И она села на чемоданы и успокоилась", - рассказал мистическую историю Бабкин.

Напомним, что ранее Сергей Бабкин внезапно заговорил о четвертом малыше.