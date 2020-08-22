Відмовлявся і кричав: Сергій Бабкін вперше розговорився про зраду дружині

Сергій Бабкін і його дружина Сніжана – одна з найбільш міцних і щасливих пар вітчизняного шоу-бізнесу, на яку рівняються шанувальники. Тим більше вони – багатодітні батьки. Сніжана якось обмовилася про те, що разом з Сергієм пройшла чимало випробувань і завдяки жіночій мудрості зуміла зберегти сім'ю та стосунки, змінять коханого чоловіка в кращу сорону. Тепер Сергій зважився на відверте визнання і розповів про зраду коханій і складне примирення.

Артист зважився на одкровення Маші Єфросініній в рамках її YouTube-проекту "Іспит" і чесно розповів, чому одного разу ледь не розлучився з дружиною. Кризовий момент у відносинах наступив після розпаду групи артиста 5'nizza.

"Я зробив дуже боляче. Цього прощення немає. Я як чоловік дуже сильно налажал", - нарікає музикант, згадуючи про свою провину.

Сергій Бабкін згадав, як зрадив дружині на гастролях (фото: instagram.com/babkin_official)

Після того, як Сергій подався у сольне плавання і став їздити на гастролі один, без дружини, під час однієї з таких поїздок і сталася зрада.

Повернувшись додому, Сергій почув від дружини про те, що вона вже про все знає – одкровення про чоловіка до неї прийшло уві сні.

"Я бачила сон, що ти сидиш посеред кімнати, а навколо тебе дуже багато ляльок Барбі. А ти сидиш і знизуєш плечима. Це правда?", - згадав артист слова Сніжани. Тоді Сергій не зміг вирішити на зізнання і назвав підозри дружини безпідставними.

Сергія та Сніжану від розлучення вберіг містичний випадок (фото: instagram.com/babkin_official)

"Я віднікувався, розсердився, кричав навіть. А ввечері мився у ванній і почав сильно ридати. Сніжана спокійно зайшла, побачила все і пішла", - розповів він. Після цього інциденту дружина артиста зібрала речі і зібралася йти, але він зупинив кохану.

"На колінах вимолював прощення, просив дати час, обіцяв все виправити", - зізнався Сергій.

До речі, не щире каяття Сергія, а загадковий "господар" і зберігач їх зі Сніжаною домашнього вогнища, про який вже говорив музикант і його дружина, врятував зірковий шлюб. Перед тим, як піти Сніжана почула, як у ванній кімнаті біжить вода, але співак завжди закривав за собою крани, і це її насторожило.

"Вона зайшла і побачила повну ванну води, яка вже випливає за краї. Вона раз, а крани закриті, починає швиденько цю воду витирати ганчіркою, тому що все ллється на підлогу...і відчуває, що хтось стоїть у такій же позі і дихає біля неї і каже: "Що ви? Що ви робите?" І вона сіла на валізи і заспокоїлася", - розповів містичну історію Бабкін.

Нагадаємо, що раніше Сергій Бабкін зненацька заговорив про четвертому малюка.