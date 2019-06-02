Открыла сезон: счастливая Катя Осадчая поделилась пляжными фото

Телеведущая встретила лето на берегу моря
Первый день лета Катя Осадчая встретила, как полагается - на берегу моря. Телеведущая отправилась в Одессу и поделилась яркими пляжными снимками на своей странице в Instagram.
На фото счастливая Катя в эффектном сарафане черно-желтого цвета позирует босиком на пляже. Она вглядывается в морскую даль и дурачится в воде недалеко от берега. Волосы ведущая собрала, а образ дополнила солнцезащитными очками.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Знаменитость оставила милое пожелание своим подписчикам.
"Сезон відкрито! Перший день літа на березі моря, нехай наше літо буде насичене морським бризом, враженнями і пригодами. Хочеться запам‘ятати кожен літній день, щоб потім взимку не шкодувати, що літо пролетіло дуже швидко. Літо 2019...поїхали #моєліто2019", - написала Осадчая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Фолловеры порадовались за артистку и тоже пожелали ей отличного лета и побольше моря.
Напомним, Катя Осадчая трогательно обратилась к фанам в День защиты детей и поделилась фото с сыном.
Ранее 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.
К слову, Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телеведущая посетила вечеринку глянцевого журнала ELLE.