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Откровенный образ Ани Лорак вызвал резонанс в сети

Lite » Звезды 05.12.2018 - 11:13
Откровенный образ Ани Лорак вызвал резонанс в сети
Иллюстративное фото: instagram.com/anilorak

Известная певица смело смешала несколько стилей в одном образе и поделилась результатом с поклонниками

Украинская певица Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и работает в России, поделилась со своими поклонниками новыми фото в Instagram.

Певица надела черный топ с открытыми плечами, который выгодно подчеркнул ее формы. Брюки с высокой посадкой на талии она надела с черными ботильонами на высокой платформе. В качестве акцента образа знаменитость выбрала белую шубу.

Откровенный образ Ани Лорак вызвал резонанс в сети

Фото: instagram.com/anilorak

На образ Лорак, как всегда, последовала не однозначная реакция фанов и хейтеров. Именно ботильоны и шуба вызвали наибольший резонанс среди комментаторов.

Спорное смешение стилей "убило" сексуальность образа – решили подписчики, а некоторые, даже, обвинили в плагиате образа. Ботильоны слишком грубо смотрятся на утонченной фигуре звезды и не совсем подходят к ее невысокому росту. А шуба показалась некоторым просто излишней деталью.

Откровенный образ Ани Лорак вызвал резонанс в сети

Фото: instagram.com/anilorak

"Нет, это не ваше, что это за формы? Никакой сексуальности. Я знаю, у вас бывают и лучшие луга", "косит под Лободу?" "Ботинки утяжеляют образ", "Ужас", "Вообще не ваше", "Обувь как в транса", - пишут читатели блога Лорак в Instagram.

В защиту образа выступили те, кто посчитал, что певица сама вольна выбирать себе наряды и делать такие сочетания стилей, какие посчитает нужным.

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Кроме того, напомним, что, по мнению стилистов, зимой 2018-19 большой популярностью будут пользоваться еще пять оттенков, на которые стоит обратить внимание при выборе праздничного наряда.

Видео: РБК-Украина

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