Відвертий образ Ані Лорак визвав резонанс в мережі

Ілюстративне фото: instagram.com/anilorak

Відома співачка сміливо змішала декілька стилів в одному образі і поділилася результатом з шанувальниками

Українська співачка Ані Лорак, яка вже кілька років живе і працює в Росії, поділилася зі своїми шанувальниками новими фото в Instagram.

Співачка одягла чорний топ з відкритими плечима, яке вигідно підкреслив її форми. Брюки з високою посадкою на талії вона одягла з чорними ботильйони на високій платформі. В якості акценту образу знаменитість обрала білу шубу.

Фото: instagram.com/anilorak

На образ Лорак, як завжди, була не однозначна реакція фанів і хейтерів. Саме ботильйони і шуба викликали найбільший резонанс серед коментаторів.

Суперечливе змішання стилів "вбило" сексуальність образу – вирішили відвідувачі блогу, а деякі, навіть, звинуватили в плагіаті образу. Ботильйони занадто грубо виглядають на витонченій фігурі зірки і не зовсім підходять до її невисокого росту. А шуба видалася деяким просто зайвою деталлю.

Фото: instagram.com/anilorak

"Ні, це не ваше, що це за форми? Ніякої сексуальності. Я знаю, у вас бувають і кращі луки", "косить під Лободу?" "Черевики обтяжують образ", "Жах", "Взагалі не ваше", "Взуття в трансу", - пишуть читачі блогу Лорак в Instagram.

На захист образу виступили ті, хто вважав, що співачка сама вільна вибирати собі вбрання і робити такі поєднання стилів, які вважатиме за потрібне.

Читайте також про те, що допоможе вам вибрати наряд на Новорічну ніч, щоб сподобатися символу 2019 році — Жовтої Свині і залучити удачу в наступному році на свою сторону.

Крім того, нагадаємо, що, на думку стилістів, взимку 2018-19 великою популярністю будуть користуватися ще п'ять відтінків, на які варто звернути увагу при виборі святкового вбрання.

Відео: РБК-Україна