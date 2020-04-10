Отгребал: Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом

10 апреля мир отмечает особый семейный праздник – День брата и сестры. Наверняка у каждого найдется несколько веселых историй или воспоминаний из детства, связанных с родными. Ведущие "Нового канала" Сергей Притула, Татьяна Мокриди и Макс Узол поделились своими историями

Брат защитит

У Сергея Притулы есть старший брат Василий. Ведущий «СуперИнтуиции» рассказал, чем они с братом похожи, и как часто дрались, когда были детьми.

– Насправді не такі ми вже з братом і різні, – рассказывает Сергей. – Просто моя праця – в публічній сфері. А брат Василь – адвокат. Він великий професіонал у тому, чим займається. І багато працює над самовдосконаленням. У прагненні бути найкращим у своїй царині ми подібні. У дитинстві частенько билися. Ну, як билися… я «вигрібав». Все ж різниця майже у чотири 4 роки не залишала шансів. Та і брат завжди більше дружив зі спортом: карате, рукопашний бій, жонглювання пудовими гирями… Він не лише міг дати прочухана, насамперед, захищав. Відверто кажучи, поки Василь не закінчив школу, мені жилося достатньо комфортно – старшокласники не ображали, бо знали, що брат заступиться, і буде непереливки. А зараз ми два дорадчих органи один одному.

Сильная связь

Татьяна Мокриди, директор Школы леди в реалити Нового канала «Від пацанки до панянки», была рада появлению младшей сестры. По ее словам, с ней они дружны с самого рождения.

– Самый большой подарок, который сделали мне родители, – это моя младшая сестра, – говорит Татьяна. – Мы очень близки, и не можем друг без друга. Нас разделяет огромное расстояние, поэтому иногда не видимся годами. Самое яркое воспоминание детства: это как родители принесли писклявый сверток и положили на кровать. Я рассмотрела куколку и сказала: «Это будет Наташа». В свои почти пять лет дала имя младшей сестренке. Уже более 20 лет она живет в США и носит фамилию Кеннеди. Нас спасает Fice Time, говорим несколько раз в сутки. Между нами настолько сильная связь, что совпадают настроение и вкусы. Мы умудряемся покупать одинаковые платья в разных частях земного шара, а затем хохочем со слезами на глазах. Самая большая наша мечта каждый год – отпуск вместе со всей семьей. Но в этом году эпидемия внесла свои коррективы. Последний месяц думаем лишь об одном: чтобы все были живы и здоровы.

Коза-дереза

Ведущий тревел-реалити «У кого більше?» Максим Узол вместе со старшей сестрой нередко искал приключения.

– У меня есть старшая сестра Инна, – делится Макс. – Нередко мы с ней ходили в походы. Ну, как в походы – в конец улицы, там поляна была, старое кладбище со старинными дореволюционными крестами. Настолько старое, что там гуляли люди и паслись козы с коровами. Для нас, детей, это было абсолютно нормально – тусить на кладбище. Как-то мы с друзьями и сестрой пришли туда в «поход»: постелили одеяло на холмик, разложили хлеб и котлеты. Но этого нам показалось мало. Мы придумали провернуть невиданной наглости преступление! Подоить чужую козу. Никто из нас этого не умел, но мы взяли крышку от банки и окружили бедное животное. Я держал за рога, подруга за пятую точку, а моя сестра как старшая начала тянуть несчастную козу за вымя. Та стала брыкаться и бодаться. Было стремно, что нас застанет хозяйка животного и сдаст родителям. Но мы все-таки рискнули, и минут через 10, ценой титанических усилий нам удалось надоить аж полкрышечки молока! Ну, где-то по капель 10 на каждого. Это было самое вкусное молоко в жизни!

Вместе с нашими ведущими соблюдайте карантин, присоединяйтесь к флешмобу #залишайсявдома. А пока нет возможности встретиться с родными, позвоните им и поздравьте с праздником по телефону!