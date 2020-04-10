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Відгрібав: Сергій Притула поділився спогадами про життя з братом

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Телеведучі "Нового каналу" поділилися зворушливими спогадами

10 квітня світ відзначає особливий сімейний свято – День брата і сестри. Напевно у кожного знайдеться кілька веселих історій або спогадів з дитинства, пов'язаних з рідними. Ведучі "Нового каналу" Сергій Притула, Тетяна Мокріді і Макс Узол поділилися своїми історіями

Брат захистить

У Сергія Притули є старший брат Василь. Ведучий «СуперІнтуїції» розповів, чим вони з братом схожі, і як часто билися, коли були дітьми.

Насправді не такі ми вже з братом і різні, – розповідає Сергій. – Просто моя праця в публічній сфері. А брат Василь – адвокат. Він великий професіонал у тому, чим займається. І багато працює над самовдосконаленням. У прагненні бути найкращим у своїй царині ми подібні. У дитинстві частенько билися. Ну, як билися… я «вигрібав». Все ж різниця майже у чотири 4 роки не залишала шансів. Та і брат завжди більше дружив зі спортом: карате, рукопашний бій, жонглювання пудовими гирями… Він не лише міг дати прочухана, насамперед, захищав. Відверто кажучи, поки Василь не закінчив школу, мені жилося достатньо комфортно старшокласники не ображали, бо знали, що брат заступиться, і буде непереливки. А зараз ми два дорадчих органи один одному.

Сильна зв'язок

Тетяна Мокріді, директор Школи леді в реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки», була рада появі молодшої сестри. За її словами, з нею вони дружні від самого народження.

– Найбільший подарунок, який зробили мені батьки, – це моя молодша сестра, – каже Тетяна. – Ми дуже близькі, і не можемо одна без одної. Нас розділяє величезна відстань, тому іноді не бачимося роками. Найяскравіший спогад дитинства: це як батьки принесли писклявий згорток і поклали на ліжко. Я роздивилася лялечку і сказала: «Це буде Наташа». У свої майже п'ять років дала ім'я молодшій сестричці. Вже понад 20 років вона живе у США і носить прізвище Кеннеді. Нас рятує Fice Time, говоримо кілька разів на добу. Між нами такий сильний зв'язок, що збігаються настрій і смаки. Ми примудряємося купувати однакові сукні в різних частинах земної кулі, а потім регочемо зі сльозами на очах. Найбільша наша мрія щороку – відпустка разом з усією родиною. Але цього року епідемія внесла свої корективи. Останній місяць думаємо лише про одне: щоб усі були живі та здорові.

Коза-дереза

Ведучий тревел-реаліті «У кого більше?» Максим Узол разом зі старшою сестрою нерідко шукав пригод.

– У мене є старша сестра Інна, – ділиться Макс. – Нерідко ми з нею ходили в походи. Ну, як в походи – в кінець вулиці, там поляна була, старий цвинтар із старовинними дореволюційними хрестами. Настільки старий, що там гуляли люди і паслися кози з коровами. Для нас, дітей, це було абсолютно нормально – тусити на кладовищі. Якось ми з друзями і сестрою прийшли туди в «похід»: постелили ковдру на горбок, розклали хліб і котлети. Але цього нам здалося мало. Ми придумали провернути небаченого нахабства злочин! Подоїти чужу козу. Ніхто з нас цього не вмів, але ми взяли кришку від банки й оточили бідну тварину. Я тримав за роги, подруга за п'яту точку, а моя сестра як старша почала тягнути нещасну козу за вим'я. Та взялася брикатися і бодатися. Було страшно, що нас заскочить господиня тварини і здасть батькам. Але ми все-таки ризикнули, і хвилин через 10, ціною титанічних зусиль нам вдалося надоїти аж пів кришечки молока! Ну, десь по крапель 10 на кожного. Це було найсмачніше молоко в житті!

Разом із нашими ведучими дотримуйтесь карантину, приєднуйтесь до флешмобу #залишайсявдома. А поки немає можливості зустрітися з рідними, зателефонуйте їм і привітайте зі святом!

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