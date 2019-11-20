"Оставлю на другую жизнь": Екатерина Кухар на ночном фото пожаловалась на бешеный график

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар отметила, что как следует отдохнуть до конца года ей вряд ли уж получится

Екатерина Кухар переживает действительно насыщенные дни. График украинской прима-балерины расписан по часам: поздние прямые эфиры, балетные премьеры в разных городах Украины, интервью и фотосъемки. Даже сама Кухар вынуждена была отметить, что график у нее колоссальный. Балерина даже пожелала больше часов в сутках.

Так, на своей страничке в сети instagram Екатерина опубликовала фото за рульом авто. Видно, что на улице уже вечер (хотя как віяснится позже, - ночь).

“Кому же загадать больше часов в сутках?” - с иронией отмечает Кухар.

Далее прима-балерина перечислила “вершину айсберга” своих задач. И призналась, что в последнее время садится в машину после работу в час ночи!

“Последние два дня обращаю внимание на одну забавную штуку... Я заканчиваю работу, сажусь в машину и вижу на часах — 01:00. И так два дня подряд. В воскресенье — Танцы со звездами 2019. В понедельник — Житомир, в рамках всеукраинского тура с балетом “Кармен-Сюита”, а уже завтра — Запорожье”, - рассказывает Кухар.

По словам прима-балерины, иногда ей хочется остановиться и улететь на отдых. Но, как говорят, “покой нам только сниться”.

“Иногда хочется нажать на кнопку #stop. Собрать чемодан, забрать своего мужа и улететь ближайшим рейсом в тёплые края. Но впереди ещё столько прекрасных дней, выступлений, мероприятий и декабрьского волшебства, что оставлю, пожалуй, эту затею на другую жизнь”, - подытожила танцовщица.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кстати, незадолго до этого балерина также поделилась с поклонниками фото с прошедшего, уже 13го эфира шоу Танцы со звездами 2019. Напомним, что тогда проект пикинуда пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Для очередного прямого эфира Кухар выбрала облегающее черное платье с длинными рукавами и под горло, которое обильно ушито крупными пайетками.

“Яркие вспышки. Две ракеты. Два фейерверка. И пожизненный новогодний праздник”, - поэтично подписала новый снимок Екатерина.

Ксати, Кухар также обратилась к Остапчуку и Гвоздевой, передав им теплые слова.

"Вы всегда вызываете у меня улыбку и позитивные эмоции... С вами всегда хочется пуститься в пляс, влезть в любую авантюру и подняться на Эверест. Вы зажгли своей энергетикой танцпол, каждого из нас и уверена, разожгли огонь вдохновения в своих сердцах!"

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Екатерина Кухар поделилась своими лайфхаками по борьбе с простудой.