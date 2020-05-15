Оставь ракетку: Элина Свитолина покорила сеть пикантным танцем (видео)

Элина повеселила поклонников новыми видео
Домашняя изоляция и карантин заставил украинских селебритис проявить максимальную креативность, чтобы удержать внимание поклонников. Ко многим на помощь пришли прямые эфиры в соцсетях. Звезды записывают тренировки, готовку или просто забавные видео для фолловеров. Украинская теннисистка Элина Свитолина также не отстает от трендов. И активно записывает веселые видео на своей instagram-страничке.
На днях спортсменка доказала поклонникам, что умело справляться не только с ракеткой - ей под силу даже танцы. Свитолина записала видео, на котором поражает пластичностью под динамичное видео. Сложно не отметить, что у спортсменки отличная фигура. Элина танцует в удобном спортивном костюме. На ней - черный топ с с длинными рукавами, которые демонстрирует стальной пресс спортсменки. А также короткие облегающие шорты.
Видео: instagram.com/elisvitolina
Фолловеры Элины пришли в восторг от ее нового видео:
Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina
Кстати, до этого Свитолина покорила сеть другим ироничным видео. Спортсменка показала, как проходят ее тренировки каждый день. И если на понедельник и вторник энергии хватает, то потом одолевает лень. К примеру, в пятницу спортсменка объедается сладким вместо тренировки. В субботу - балует себя вином с шоколадками. А в воскресенье и вовсе не появляется на тренировках.
Видео: instagram.com/elisvitolina
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Автор: Юля Петрова