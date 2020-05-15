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Оставь ракетку: Элина Свитолина покорила сеть пикантным танцем (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2020 - 15:53
Оставь ракетку: Элина Свитолина покорила сеть пикантным танцем (видео)
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Элина повеселила поклонников новыми видео

Домашняя изоляция и карантин заставил украинских селебритис проявить максимальную креативность, чтобы удержать внимание поклонников. Ко многим на помощь пришли прямые эфиры в соцсетях. Звезды записывают тренировки, готовку или просто забавные видео для фолловеров. Украинская теннисистка Элина Свитолина также не отстает от трендов. И активно записывает веселые видео на своей instagram-страничке.

На днях спортсменка доказала поклонникам, что умело справляться не только с ракеткой - ей под силу даже танцы. Свитолина записала видео, на котором поражает пластичностью под динамичное видео. Сложно не отметить, что у спортсменки отличная фигура. Элина танцует в удобном спортивном костюме. На ней - черный топ с с длинными рукавами, которые демонстрирует стальной пресс спортсменки. А также короткие облегающие шорты.

Видео: instagram.com/elisvitolina

Фолловеры Элины пришли в восторг от ее нового видео:

  • На самом деле неплохо получается танцевать, оставь да эту ракетку, не твое это)))))) давай на танцпол)
  • Удивительная спортсменка, прекрасная и великолепная девушка Элина
  • Теннисный огонь, Серене на зависть
  • Элина, ты очень хорошенькая девушка!
  • Это круто конечно, но на месте Монфиса, я бы забрал телефон
  • Очень клево танцуешь ,как и играешь
  • По крайней мере, у вас будет праздничный танец, когда турниры возобновятся

Оставь ракетку: Элина Свитолина покорила сеть пикантным танцем (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Кстати, до этого Свитолина покорила сеть другим ироничным видео. Спортсменка показала, как проходят ее тренировки каждый день. И если на понедельник и вторник энергии хватает, то потом одолевает лень. К примеру, в пятницу спортсменка объедается сладким вместо тренировки. В субботу - балует себя вином с шоколадками. А в воскресенье и вовсе не появляется на тренировках.

Видео: instagram.com/elisvitolina

Напомним, Лилия Подкопаева очаровала редким фото с малышкой Эвелиной на берегу океана.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины Элина Свитолинаспортсменка
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