Залиш ракетку: Еліна Світоліна підкорила мережу пікантним танцем (відео)

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Еліна повеселила шанувальників новими відео

Домашня ізоляція і карантин змусив українських селебрітіс проявити максимальну креативність, щоб утримати увагу шанувальників. До багатьох на допомогу прийшли прямі ефіри в соцмережах. Зірки записують тренування, готування чи просто кумедні відео для фоловерів. Українська тенісистка Еліна Світоліна також не відстає від трендів. І активно записує веселі відео на своїй instagram-сторінці.

На днях спортсменка довела шанувальникам, що вміло справлятися не тільки з ракеткою - їй під силу навіть танці. Світоліна записала відео, на якому вражає пластичністю під динамічне відео. Складно не відзначити, що у спортсменки відмінна фігура. Еліна танцює в зручному спортивному костюмі. На ній - чорний топ з довгими рукавами, які демонструє сталевий прес спортсменки. А також короткі облягаючі шорти.

Відео: instagram.com/elisvitolina

Фолловери Еліни прийшли в захват від її нового відео:

Насправді непогано виходить танцювати, залиш цю ракетку, не твоє це)))))) давай на танцпол)

Дивовижна спортсменка, прекрасна і чудова дівчина Еліна

Тенісний вогонь, Серені на заздрість

Еліна, ти дуже гарненька дівчина!

Це круто звичайно, але на місці Монфиса, я б забрав телефон

Дуже файно танцюєш ,як і граєш

принаймні, у вас буде святковий танець, коли турніри відновляться

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

До речі, до цього Світоліна підкорила мережу іншим іронічним відео. Спортсменка показала, як проходять тренування кожен день. І якщо на понеділок і вівторок енергії вистачає, то потім долає лінь. Приміром, у п'ятницю спортсменка об'їдається солодким замість тренування. В суботу - балує себе вином з шоколадками. А в неділю взагалі не з'являється на тренуваннях.

Відео: instagram.com/elisvitolina

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Автор: Юля Петрова