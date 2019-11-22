Была бы ведущей: Элина Свитолина блеснула стройными ножками в платье от украинского дизайнера

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Свитолина побывала в прямом эфире ондного из украинских телеканалов

Элина Свитолина находится на данный момент в Киеве. Конечно же, именитую украинскую теннисистку, победительницу 15 турниров Женской теннисной ассоциации хотят видеть в гостях многие украинские ТВ. Учитывая, что Элина не очень часто бывает в Киеве. В основном спортсменка тренируется на международных базах (часто - во Франции). Однако по приезду в Киев Свитолина порадовала прямым эфиром в программе “Сніданок з 1+1”, а также новым стильным образом.

Отметим, что на этот раз спортсменка появилась в летнем воздушном платье длины по щиколотку. Несмотря на то, что платье с длинными рукавами, аккуратным воротничком смотрится достаточно сдержанно и даже скромно, оно украшено разрезом. На одном из фото Элина кокетливо выставила стройную ножку. Также платье синего цвета в цветочках подчеркивает талию. К слову, платье - от известного украинского дизайнера Лилии Пустовит.

Также образ спортсменки дополняют яркие красные туфли с металлическими вставками. Волосы собраны в аккуратный пучок.

“Так бы я выглядела, если бы работала ведущей новостей”, - подписала фото Свитолина.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Фото: instagram.com/snidanok

Поклонники Элины также поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото:

“Вы бы хорошо смотрелись))”

“Выглядите потрясающе даже за пределами теннисного корта”

“Ты лучшая из лучших”

“Ты выглядишь невероятно”

“Умница, красавица”

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Кстати, до этого Свитолина поделилась парочкой кадров с фотосессии, которая также прошла в Киеве. Быть может, для одного из глянцев. Однако это спортсменка не уточняет. Зато можно рассмотреть стильный осенний образ в исполнении Элины.

Стильная Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Напомним, ранее Элина Свитолина поразила трендовым total black образом - настоящая рок-звезда.