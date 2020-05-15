Лилия Подкопаева очаровала редким фото с малышкой Эвелиной на берегу океана

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Лилия поделилась во всех смыслах теплым снимком

Лилия Подкопаева проводит карантин и домашнюю самоизоляцию в большом доме в Атланте (США), где живет ее гражданский супруг, бизнесмен Игорь Дубинский. Здесь же со своей именитой мамой и отчимом также живут дети спортсменки от предыдущего брака - Каролина и приемный сын Вадим. Также напомним, что в сентябре прошлого года у Подкопаевой родилась вторая дочь, которой дали имя Эвелина.

При этом Лилия оказалась не из суеверных звезд. Украинская гимнастка показала фото из роддома - в первый же день рождения дочери. Также Подкопаева достаточно часто публикует новые фото с дочерью. Однако преимущественно в разделе инстаграм-сториз.

Новым таким кадром Лилия поделилась на днях. На фото спортсменка держит малышку на руках. На фоне - пляж и синий океан. Также рядом видим бассейн. Знаменитость уточнила, что температура воздуха - 26 градусов Цельсия.

Одета Лилия соответствующе. На ней белая короткая юбка, полосатая кофточка и шлепанцы.

Скриншот: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, что ранее в интервью Кате Осадчей спортсменка призналась, что во время беременности поправилась на 9 килограммов. Однако благодаря своему спортивному прошлому ей не составило труда быстро избавиться от лишнего и вернуть себе стройную фигуру. К тому же, с маленьким ребенком ей приходится быть очень активной.

"От них было очень легко избавиться! В частности потому, что дочка нас держит в активном режиме. Мы много держим ее на руках, поэтому руки точно всегда будут в хорошей форме", – поделилась Подкопаева.

Сейчас Лилия не перестает восхищать своими стройными формами. Глядя на новые фото спортсменки, сложно поверить, что 8 месяцев назад она рожала!

Стройная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее Подкопаева в полупрозрачном наряде заворожила пляжной фотооткрыткой.

Автор: Юля Петрова