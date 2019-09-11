"Останется на всю жизнь": Вика из НеАнгелов в бикини удивила признанием

Виктория Смеюха (настоящее имя – Екатерина Смеюха) из дуэта НеАнгелы наслаждается беззаботным отдыхом на экзотических Мальдивах. Каждый день она демонстирует соблазнительный пляжный образ в новом купальнике и будоражит поклонников волнующими изгибами строного тела. Певица охотно делится впечатлениями от отдыха на курорте и буквально забрасывает сеть красочными снимками. Так, на новой серии фото артистка показала очередной пляжный лук и рассказала о необычной встрече.

Вика позировала на фоне экзотических живописных пейзажей и бирюзовых безкрайних океанских просторов. На девушке – яркий цветастый лиф от купальника и трендовые плавки с высокой талией и разрезами по бокам. Отдельное внимание – на фигуру Вики. Стройные формы, стальной прресс, тонкая талия и длинные ножки из раза в раз сводят с ума ее поклонников.

Под одним из снимков артиска написала, что ждет яхту. На другом - позирует на судне и делится первыми впечатлениями: "Позади меня находится заколдованное место, которое манит меня каждый день".

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сегодня день, который уж точно останется у меня в памяти на всю жизнь. Я сегодня увидела необычного обитатель морских глубин, который имел тело ската, а лицо дельфина. Кто из Вас видел что- то подобное?" - поинтересовалась удивленная звезда.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники пришли восторг от ярких фотооткрыток с обворожительной Викой в главной роли.

Шикарная

Сексуальная, обворожительная, милая, красивая!

Классные фотки

Вот так надо отдыхать

Какая же Вы красивая! С ума сойти

Уже мулатка

Фотки, как открытки все

Катюша, ты супер!

Катюша, у тебя божественная талия!

Скриншот комментариев

Напомним, что Вика из НеАнгелов позабавила сеть зрелищной фотосессией с единорогом.