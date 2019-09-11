"Залишиться на все життя": Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала зізнанням

Вікторія Смеюха (справжнє ім'я – Катерина Смеюха) з дуету НеАнгели насолоджується безтурботним відпочинком на екзотичних Мальдівах. Кожен день вона демонструє спокусливий пляжний образ у новому купальнику і розбурхує шанувальників хвилюючими вигинами строного тіла. Співачка охоче ділиться враженнями від відпочинку на курорті і буквально закидає мережа барвистими знімками. Так, на новій серії фото артистка показала черговий пляжний лук і розповіла про незвичайну зустріч.

Віка позувала на фоні екзотичних мальовничих пейзажів і бірюзових безкрайних океанських просторів. На дівчині – яскравий квітчаста ліф від купальника і трендові плавки з високою талією і розрізами з боків. Окрема увага – на фігуру Вікі. Стрункі форми, сталевий прресс, тонка талія, довгі ніжки кожен зводять з розуму її шанувальників.

Під одним зі знімків артиска написала, що чекає яхту. На іншому - позує на судні і ділиться першими враженнями: "Позаду мене знаходиться зачароване місце, яке вабить мене кожен день".

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сьогодні день, який вже точно залишиться у мене в пам'яті на все життя. Я сьогодні побачила незвичайного мешканець морських глибин, який мав тіло ската, а особа дельфіна. Хто з Вас бачив щось подібне?" - поцікавилася здивована зірка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники прийшли захват від яскравих фотолистівок з чарівною Вікою у головній ролі.

Шикарна

Сексуальна, чарівна, мила, гарна!

Класні фотки

Ось так треба відпочивати

Яка ж Ви гарна! З розуму зійти

Вже мулатка

Фотки, як листівки всі

Катюша, ти супер!

Катюша, в тебе божественна талія!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів потішила мережу видовищною фотосесією з єдинорогом.